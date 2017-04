IGRAČ RIJEKE SPUSTIO DINAMOVCIMA UOČI VAŽNOG DERBIJA: ‘Stvarno ne znam čemu njihove prepotentne izjave i bahatluk’

Rijeka i Dinamo postali su pravi nogometni rivali.

Sjećate se vremena kad je Hajduk, uz Dinamo, bio najbolji klub u Hrvatskoj? Bilo je to u sezoni 2012./2013 kad su Splićani imali 54 osvojena boda, dva više od trećeplasiranog Slaven Belupa i čak 21 bod manje od prvaka iz Zagreba.

A sjećate li se kad je Hajduk posljednji put bio prvak Hrvatske? Ne? Nije ni čudo. Bilo je to 2005. godine. Davne 2005…U najzanimljivijoj sezoni u posljednjih 12 godina. Posljednji put kad su zadnje kolo ili dva odlučivali o prvaku, nije još bilo Smartphonea, tek su bili došli mobiteli s polifonom melodijom, Sanader je bio premijer, papa je bio Ivan Pavao II., a Torcida je slavila naslov.

Ta 2005. davna Hajdukova godina

Te davne 2005. godine, u predzadnjem kolu Hajduk je gostovao u Zaprešiću i morao je pod svaku cijenu izbjeći poraz. Ne zato da bi zadržao korak s Dinamom, nego zato što mu je društvo iz Zaprešića bilo jedini konkurent za naslov. Modri su igrali u “ligi za bedaka”, skrivali lice od srama. Inter i Hajduk remizirali su 1-1, a u posljednjem kolu bijeli su pregazili Ćirin Varteks s 6-0.

Nakon toga, uslijedilo je 11 godina dosadne dominacije Dinama. Nije bilo nikakve zanimljivosti u borbi za naslov, modri su sezonu u prosjeku završavali s 15 bodova više od Hajduka. I onda se pojavila Rijeka.

Došao Kek i stvari za Rijeku krenule su nabolje

Iz sezone u sezonu igrala je sve bolje. Dolaskom Matjaža Keka na mjesto trenera prve momčadi u veljači 2013. godine, Rijeka je postala drugi po jačini klub u Hrvatskoj. Slovenac je dobio sve ovlasti u vođenju momčadi, apsolutnu slobodu, a ove je sezone sve konačno došlo na naplatu.

Bijeli s Rujevice postali su lider prvenstva, osvojili jesensku titulu po prvi puta u povijesti i visoko istaknuli svoju kandidaturu za naslov prvaka države. Dinamo se po prvi puta nakon jako dugo vremena našao u ulozi druge po jačini momčadi lige.

Nastalo je pravo rivalstvo, a sve je kulminiralo uoči današnjeg derbija na Rujevici.

Jozak zapalio strasti izjavom

Sportski direktor Romeo Jozak je poručio Riječanima da ‘uštede lovu i odustanu od gradnje istočne tribine za Ligu prvaka jer im neće trebati’.

“Europsku ligu možete igrati i bez nje. Znamo da su napravili kompletnu dokumentaciju za tribinu, ali povukli su ručnu kočnicu jer su svjesni da ih u zadnjih nekoliko kola nose ‘dobre vile'”, ispalio je Jozak.

Odmah mu je odgovorio Rijekin zamjenik sportskoga direktora Ivan Mance zahvalivši na izjavama koje dodatno motiviraju riječke igrače, te da je ta tribina već davno izgrađena. Kapetan momčadi Rijeke Andrej Prskalo u intervjuu za Net.hr također se osvrnuo na Jozakovu izjavu.

“Iskreno, malo tko je tome od igrača pridodao nekakvu važnost. Takve izjave su nam samo potvrda da smo na dobrom putu. Ne zamaramo se time. Koncentracija je samo na nogomet”, jasan je bio Rijekin vratar.

‘Čvrsto smo na zemlji’

A onda je uoči derbija Rijekin igrač Josip Mišić u intervjuu za Novi list izjavio da mu nije jasno otkud dinamovcima toliko samouvjerenosti.

“Mi smo čvrsto na zemlji, prvi smo na ljestvici i svjesni što nas čeka. A stvarno ne znam čemu njihove prepotentne izjave i bahatluk. Imamo četiri boda prednosti i ako bi tko trebao biti bahat to smo mi. Naravno mi to niti smo ikada bili, niti to želimo biti, međutim iskreno mi je čudno što i kako izjavljuju igrači Dinama uoči derbija. Uvijek respektiramo naše protivnike, posebno Dinamo koji ima sjajne igrače i u dobroj su formi, ali nemamo vremena za izmišljanje raznih izjava”, istaknuo je Mišić u razgovoru za Novi list.

Rijeka deklasirala modre u prvoj utakmici sezone

Rijeka i Dinamo ove su sezone dva puta igrali. U prvom susretu koji je jesenas bio odigran na Rujevici, Riječani su deklasirali modre s 5-2. U drugom susretu u Maksimiru završilo je miroljubivih 1-1.

“Sigurno da nam te utakmice jako puno znače, jer ne događa se tako često da u jednoj sezoni prvo dobiješ Dinamo uvjerljivo pred svojim navijačima, a onda ostaneš neporažen u Maksimiru. To je pokazatelj da smo dobri i da nismo slučajno ispred njih na ljestvici”, izjavio je Mišić.