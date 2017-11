IGRA RANGERSA ĆE SE GRADITI OKO KRANJČARA! Niko pokupio hvalospjeve kao rijetko kad, usput i smirio Škote koji su u nevjerici

Promjene trenera momčadi s Ibroxa neće imati negativan utjecaj na Niku Kranjčara, navodi Daily Record pritom odbacujući kao mogući razlog činjenicu da hrvatskog razigravača ne zanima tko vodi glavnu riječ u momčadi.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac poziva na smirivanje situacije u Glasgow Rangersima budući da je naviknut na smjene trenera. Iskustvo je to koje nosi iz dana igranja u hrvatskom nogometnom prvenstvu, a koje je sad podijelio s medijima u Škotskoj.

Otkad nosi dres Rangersa, od 2016., Kranjčara su vodili Mark Warburton, Pedro Caixinha i sada kao privremeno rješenje Graeme Murty. Nedavno oporavljeni hrvatski veznjak poučio je tamošnju javnost da takve stvari njega ne čude.

Četiri u Dinamu, dva u Hajduku

“U Hrvatskoj su me u jednoj sezoni vodila šestorica trenera. Igrao sam za Dinamo u kojem su se izmijenila četvorica, potom u Hajduku imao dvojicu. Šestoricu u jednoj sezoni, dakle, ova situacija i nije tako teška zar ne? To je nogomet. Odrastao sam s ocem koji je u Hrvatskoj bio velika zvijezda i sjajan trener. Nekoliko je puta mijenjan ili je sam napuštao klupu. Dakle, to je normalna stvar”, poručuje Kranjčar i podsjeća:



“Nakon niza loših rezultata ne mijenja se momčad već trener. Svi u nogometu znaju kako to ide. Mi ne odlučujemo tko će biti naš trener, to je odluka Uprave kluba. Mi smo koncentrirani na naš posao. Ne igramo mi za trenere, već za klub, sebe i navijače. Nebitno je tko je trener, obučeš dres i daš sve od sebe.”

Dužan navijačima

Napokon oporavljeni Kranjčar svjestan je da navijačima kluba nije dao sve od sebe.

“Nisu vidjeli moje najbolje izdanje. Kada sam počeo igrati najbolje što znam, kada sam se osjećao dobro, stradalo mi je koljeno. Ne mogu biti sretan niti samim sobom, svojom formom ili formom momčadi u ovoj sezoni. Navijači dobivaju tek povremene bljeskove. Zadnji put izbivao sam desetak dana, ali novi me menadžer nije vidio u svojim kombinacijama. Koljeno je sada dobro, sretan sam što ponovno igram nogomet.”

“Mislim da mi koljeno nikada neće biti kao što je bilo. Treba naučiti s time živjeti i napornim radom iz sebe izvlačiti maksimum. Nema tu puno potrebe za nekim prilagođavanjem svoje igre jer nikada zapravo nisam niti bio brz, zar ne? Potrebno je sada više razmišljati, pronaći poziciju s koje najviše mogu utjecati na igru. Meni je najbolja ona iza napadača”, kazao je Kranjčar kojeg vršitelj dužnosti trener vrlo dobro poznaje i sa samog travnjaka.

Trenerovo napadačko oružje

Igrali su jedan nasuprot drugome u rujnu 2007. Kranjčar, tada u Portsmouthu, slavio je protiv svog sadašnjeg trenera, tada u momčadi Readinga, 7-4.

“Samo mi ne spominjite tu utakmicu. Znam koliko je Niko dobar, nisam u tom ogledu niti znao na kojem mjestu igra, nisam ga ni vidio u tih 90 minuta. Pamtim to vrlo dobro. Sjajno bi bilo da od njega dobijemo te bljeskove, a što će oni dulje trajati to će on imati više utjecaja na igru. Nevjerojatno je što on sve može. Njegove kvalitete – mirnoću, staloženost, tehniku – moramo to iskoristiti. Meni je kao treneru izazov oblikovati momčad oko napadačkog oružja kakav je Niko. On može stvari koje drugi jednostavno ne mogu”, poručio je Murty.