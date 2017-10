KEKOVE TRUPE OSVOJILE BEČ: Fantastični Gavranović utišao Prater i sačuvao Riječanima nadu u drugi krug

U 3. kolu skupine D Europske lige nogometaši Rijeke su kao gosti svladali bečku Austriju s 3-1 uz dva pogotka Gavranovića i jedan Kvržića. USKORO OPŠIRNIJE…

AUSTRIA BEČ – RIJEKA 1-3

AUSTRIA BEČ: Pentz; Klein, Westermann, Kadiri, Salamon; De Paula, Holzhauser, Serbest, Pires; Monschein, Friesenbichler

RIJEKA: Sluga; Vešović, Elez, Župarić, Zuta; Bradarić, Maleš; Acosty, Mišić, Gorgon; Gavranović

STRIJELCI: 0-1 Gavranović (21), 0-2 Gavranović (31), 1-2 Friesenbichler (90), 1-3 Kvržić (90+3)

Rijeka je rutinirano došla do prve pobjede u skupini protiv desetkovane Austrije, a za tri boda koja je drži u igri za ostanak u Europi zaslužna su dva gola sjajnog Gavranovića u prvih pola sata susreta. Sastav Matjaža Keka potom se zatvorio i uspješno čuvao rezultat, sve do same završnice u kojoj su prvo Austrijanci smanjili, a potom Kvržić u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu.

Prvu šansu na utakmici Rijeka je iskoristila u 21. minuti nakon akcije Acostya i Bradarića koju je udarcem iz prve okončao Gavranović svladavši nemoćnog vratara Pentza, inače trećeg čuvara mreže bečkog kluba. U 24. minuti Austrijanci su mogli uzvratiti, ali udarac Monscheina s pet metara sjajno brani Sluga. U 31. minuti Gavranović postiže i drugi pogodak. Elez je dugom loptom pronašao Acostyja, Ganac je prošao braniča Salamona, a na loptu je naletio Gavranović i prizemnim udarcem pogodio mrežu.

Nada Bečana kratko je trajala

U 49. minuti je bivši igrač Austrije Gorgon mogao zabiti treći gol nakon prodora Vešovića, ali mu je šut u zadnji trenutak blokiran. Riječani su se potom povukli, a Bečani su svim silama nastojali doći do gola, pa je veliku priliku imao Tajouri, koji je u 72. minuti potegao iz daljine, a Sluga uz pomoć vratnice obranio. U 79. minuti je ušao Kvržić koji je dvije minute kasnije u situaciji kada je bio sam ispred vrata domaćina neobjašnjivo išao dodavati Pavičiću, koji nikako nije mogao do lopte.

U 90. minuti Austria je smanjila nakon slobodnog udarca Holzhausera kojeg je glavom dočekao Friesenbichler i pokraj Sluge zatresao mrežu. Srećom, kada se očekivala nova dramatična završnica, Rijeka je izvela brzi protupanad, a Pavičić je pronašao Kvržića koji u padu glavom pogađa za prvu pobjedu u gostima uopće u Europskoj ligi.

Milan i AEK bez pogodaka

U drugom susretu ove skupine Milan i AEK su na San Siru odigrali bez pogodaka. Nikola Kalinić je za talijanski sastav zaigrao od 62. minute, dok je Marko Livaja za goste igrao do 79. minute.

Na ljestvici vodi Milan sa sedam bodova, AEK je drugi s pet bodova, Rijeka ima tri boda, a na začelju je Austrija s jednim bodom.

U idućem kolu sastaju se isti suparnici, ali uz promjenu domaćinstva. Rijeka će na Rujevici ugosti Austriju, dok će AEK i Milan igrati na Olimpijskom stadionu u Ateni. Obje utakmice na rasporedu su 2. studenog.

90+4′ – KRAJ UTAKMICE, RIJEKA JE POBIJEDILA s 3-1.

90+3′ – Pavičić je nabacio s desne strane, a Kvržić na drugoj vratnici smjestio loptu u mrežu.

90+3′ – GOOOOOOL! RIJEKA VOD S 3-1.

90‘ – Sluga je dobio žuti karton jer je odgurnuo strijelca Friesenbichler.

90′ – Holzhauser je nabacio s lijeve strane, a Friesenbichler glavom iz blizine smjestio loptu u mrežu.

90′ – GOOOOOOL! AUSTRIA JE SMANJILA NA 1-2.

88‘ – Pjesma Rijekinih navijača odzvanja Praterom, samo je malo ostalo do velikog slavlja.

85‘ – Austrijanci su se sada otvorili i nude priliku Riječanima da zabiju i trći gol.

81′ – Nevjerojatno je što je sada promašio Kvržić. Domaći su stali misleći da je zaleđe i Kvržić se našao sam pred Pentzom, ali je uspio poslati loptu daleko od gola.

80‘ – Kvržić je bio u dobroj poziciji u završnici kontre, ali nije uspio iskontrolirati loptu.

79′ – Kek radi posljednju izmjenu: ušao je Kvržić umjesto Acostyja.

77‘ – Druga izmjena kod Riječana: Pavičić je u igri, a izvan travnjaka je Mišić.

72′ – Tajouri je sjajno pucao sa 18 metara, ali vratnica je spasila riječke nogometaše,

71′ – Klein je s dvije noge pokupio Gorgona i zaslužio žuti karton.

70′ – Izmjena kod Riječana: ulazi Punčec umjesto Eleza koji ima problema s ozljedom.

68‘ – Sve je više dima od baklji nad travnjakom, ali sudac ipak ne zaustavlja igru.

67‘ – Napravili su pritisak domaći, ali Riječani zasad uspješno otklanjaju svaku opasnost.

64‘ – Holzhauser je pokušao iz slobodnog udarca, ali riječki živi zid je to uspio blokirati.

62′ – Rukom je igrao Elez i dobio žuti karton.

61′ – Upaljene su baklje na dijelu tribine na kojem su Riječani. Nadajmo se da neće biti prekida.

58′ – Prva izmjena kod domaćih: umjesto ozlijeđenog De Paule, u igri je Tajouri-Shradi.

57′ – Raspoloženi Vešović je još jednom ubacio s desne strane, ali nikoga nije bilo u sredini.

50′ – Gavranović je dobio žuti karton zbog neopreznog udarca laktom.

49‘ – Napravio je Vešović dar-mar na desnoj strani i ubacio u sredinu, ali Gorgon se spetljao i nije uspio pucati.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME.

45+2′ – KRAJ PRVOG POLUVREMENA, RIJEKA VODI S 2-0.

45′ – Mišiću se ukazuje pomoć, pitanje je hoće li moći nastaviti s utakmicom.

42′ – Friesenbichler je opalio iz velike daljine, ali loše je to napravio i otišla je lopta pored gola.

37‘ – Friesenbichler je pucao glavom nakon kornera, ali lopta je otišla preko grede.

31′ – Ponovno se sjajno po desnoj strani probio Acosty, a onda je na loptu natrčao Gavranović i s ruba kaznenog prostora zabio za 2-0.

31′ – GOOOOOOOOL! RIJEKA VODI S 2-0.

28′ – Acosty je pucao, ali bio je to slab udarac i Pentz je lakoćom došao do lopte.

24′ – Velika prilika za Austriju. Klein je nabacio s desne strane, Monschein atraktivno opalio s ruba peterca, ali Sluga je to uspio obraniti.

21′ – Sjajna akcija Rijeke. Acosty je prošao po desnoj strani i proigrao Bradarića, a ovaj produžio do Gavranovića. Švicarski je reprezentativac ostao sam, pucao je s desetak metara udaljenosti i matirao Pentza.

21′ – GOOOOOOOOL! RIJEKA VODI S 1-0.

20′ – Riječani su bili nešto bolji u posljednjih nekoliko minuta, ali i dalje je utakmica prilična uspavanka.

17′ – Zuta se probio po lijevoj strani i vratio prema Gorgonu, ali on se pored čuvara nije uspio dokopati lopte.

16‘ – Bradarić je pucao s ruba šesnaesterca, ali loše je zahvatio loptu i prilika je propala.

12′ – Imali su Riječani korner, ali nisu uspjeli stvoriti nikakvu opasnost pred golom Bečana.

11′ – I dalje traje početno ispitivanje snaga na Prateru, nije se dogodilo puno toga zanimljivoga dosad.

7′ – Uspjeli su sada domaći malo zaprijetiti, ali Elez je izbacio loptu izvan igre.

5′ – Nema zasad nikakvih konkretnijih prilika ni na jednoj strani.

2‘ – Nova gužva pred vratima Austrije, ali sudac je na koncu dosudio Gavranoviću prekršaj u napadu.

1‘ – Gavranović je pao u kaznenom prostoru, ali sudac nije reagirao.

1′ – POČELA JE UTAKMICA.

0′ – Momčadi su na terenu, utakmica počinje za koju minutu. Sretno, Riječani!