IBRAHIMOVIĆ SE VRAĆA: ‘Nedodirljiv sam! Do ručka sam pokorio Europu, a do večere sam osvojio svijet’

Uoči očekivanog povratka na teren nakon dugotrajnog izbivanja zbog ozljede, švedski napadač Zlatan Ibrahimović (36) je u svome stilu opisao kako je pokorio nogometni svijet.

Ibrahimović je izvan pogona od travnja kada su mu stradali ligamenti koljena i skratili mu odličnu debitantsku sezonu u engleskom nogometu u kojoj je postigao 28 golova u 46 odigranih utakmica. Iako su prve prognoze govorile da bi se mogao vratiti tek u siječnju, Zlatan se oporavio puno brže i bit će na travnjaku znatno ranije. Prema pisanju The Suna, senzacionalan bi se povratak mogao dogoditi već ove subote kada njegov Manchester United u 12. kolu Premier lige dočekuje Newcastle.

‘Nitko mi ne može ući u glavu’

A dok navijači čekaju kada će ponovno moći gledati Zlatana u akciji, on je progovorio o tome kako je postao jedan od najboljih napadača svijeta.

“Mentalna snaga je broj jedan u ovoj situaciji, a ja sam mentalno jak. Nedodirljiv sam. Kad odlučim nešto napraviti, nitko mi ne može ući u glavu. Rekao sam da ću osvojiti Švedsku i do doručka sam je osvojio. Do ručka sam pokorio Europu, a do večere sam osvojio svijet. To je bio moj plan i upravo se to dogodilo”, opisao je nekadašnji igrač Malmöa, Ajaxa, Juventusa, Intera, Barcelone, Milana i PSG-a.