IBRAHIMOVIĆ OGOLIO DUŠU U PRESJEKU KARIJERE: ‘Rekli ste da je Van Basten bolji od mene, ha, ha, ha!’

Švedski nogometni majstor Zlatan Ibrahimović (35) dao je veliki intervju tv postaji Fox Sports Italia, a razgovor je vodio legendarni talijanski stručnjak Fabio Capello (70).

Ibrahimović se Capellu ‘otvorio’ govorivši o Manchester Unitedu, Juventusu, Interu, Milanu, Pepu Guardioli i Paris Saint-Germainu.

Capello i Ibrahimović su surađivali dvije godine u Juventusu, a zanimljivo Ibrahimović je u jednom razgovoru za engleske novine kazao kako je od Mourinha naučio više za dva mjeseca, nego u pet godina pod vodstvom Capella i Roberta Mancinija. Međutim, o toj izjavi ovoga puta nisu razgovarali.

Sličan Van Bastenu

Ibrahimović je otkrio kako mu je Capello po dolasku u Juventus dao snimku s golovima Marca van Bastena.



“Rekli ste mi da igram slično kao Van Basten, ali da je on bolji od mene, ha, ha. Gledao sam snimku njegovih golova i pažljivo pratio kako postiže golove,” priznao je Ibra.

Vremena provedenog u Juventusu rado se prisjeća.

“Dolazak u Juventus iz Ajaxa je bio veliki korak naprijed. Juve je veliki klub i od prvog dana bilo mi je super,” dodao je.

Kada je torinska ‘Stara dama’ izbačena u Serie B zbog sudjelovanja u aferi ‘calciopoli’ švedski napadač je preselio u Inter.

“Bilo je to zanimljivo iskustvo. Za naslov su se borili gradski suparnici Inter i Milan. Na koncu smo osvojili ‘scudetto’ nakon 17 godina, a ja sam pomogao u pisanju povijesti.”

Razmirice sa Guardiolom

Iduća stepenica bila je Barcelona pod vodstvom Pepea Guardiole.

“U početku je sve bilo OK. Igrao sam, zabijao golove. Međutim, Guardiola je ubrzo promijenio sustav igre, a ja sam izvisio. I danas mi to nije jasno. Guardiola me zvao svaki dan i nagovarao da preselim u Barcelonu, a kada sam potpisao preselio me na klupu. Nisam bio sretan i razlaz je bio jedina opcija.”

Vratio se u Milan, ali na drugi stranu san Sira. U redove Interova najvećeg suparnika.

“Bila je to top momčad. Ronaldinho, Gattuso, Nesta, Pirlo, Pippo Inzaghi… želio sam novi naslov jer koliko je igrača osvojilo titulu u dresu Juventusa, Intera i Milana.”

Nije htio u PSG

Ibrahimović je priznao kako nije želio u PSG.

“Bio sam dio transfera Thiaga Silve. Bio je to riskantan projekt, ali je uspio. Pariz je sjajan grad. Svatko tko nije sretan u Parizu, taj je lud.”

Ibrahimović je otkrio kako je dugo razmišljao o prelasku u Manchester United. No prevagnula je želja za novim izazovom.

“Bio je to veliki izazov. Mogao sam u Kinu ili dignuti noge u zrak i otići na odmor. Međutim, želio sam novi izazov,” priznao je dodavši:

“Znao sam što me čeka s Mourinhom. Trebao mi je takav trener pri kraju karijere. S njim je uvijek sve jasno, sve ti kaže u lice,” kazao je Ibrahimović.