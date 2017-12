IBANEZ ZNA TKO BI MOGAO BITI ‘CRNA MAČKA’ SKUPINE D: Bivši Dinamov Argentinac više vjeruje Hrvatskoj nego Messiju i društvu

Argentinski nogometaš Luis Ibanez, igrač koji je najveći dio svoje karijere proveo noseći dres zagrebačkog Dinama, spremno je prokomentirao ždrijeb Svjetskog prvenstva koji je spojio Argentinu i Hrvatsku u skupini D.

Igrat će ondje i Island i Nigerija, a baš to zabrinjava i nekadašnjeg lijevog Dinamovog beka, danas igrača Karabükspora.

“Eh, baš je Nigerija sve pokvarila. Bio sam siguran da ćemo zajedno u drugi krug, jer to i zaslužujemo, i Argentina i Hrvatska. Međutim, Nigerija je jako opasan protivnik i bit će teško i nama i vama”, priznao je Ibanez Sportskim novostima za koje je dodao i ovo:

“Da, mislim da će Hrvatska ići dalje, a da ćemo se mi namučiti. Znam, svi misle kako ćemo sad, kad smo tako teško došli do Rusije, pokazati pravo lice i biti ono što svi od Argentine očekuju, no nije to tako lako, nije ova reprezentacija tako dobra kao što je bila prije četiri godine kada je ušla u finale. Messi je i dalje iznad svih, vidjet ćemo kako će to izgledati.”



Zaključno Ibanez ipak smatra da Argentina i Hrvatska kvalitetom odskaču u skupini D. Ono što ga brine je način na koji argentinski izbornik Jorge Sampaoli postavlja momčad.

“On je top trener, sam svjetski vrh, ali ne znam kakav je izbornik. Vidim da voli mijenjati, želi igrati s tri igrača u zadnjoj liniji, a po mom mišljenju Argentini bi više odgovaralo igrati s četvoricom. Ima još nekih dvojbi, ne znamo još što točno misliti o njegovom radu. Također, neki važni igrači su u Argentini ozlijeđeni, ima vremena do SP-a, ali moraju se oporaviti i ući u formu, pitanje je hoćemo li biti kompletni. Najmanje brinem zbog Messija, on će biti pravi, velika je enigma kako će izgledati reprezentacija. Opet, kad sve skupa zbrojimo, Argentina i Hrvatska favoriti su skupine, kvalitetniji od ostale dvije reprezentacije, zdušno ću navijati da prođemo u drugi krug.”