I TRENER MONACA SE NAKLONIO NEUNIŠTIVOM GIGIJU: ‘Buffon je bio čudesan, ali mi i dalje vjerujemo u finale’

Trener Monaca Leonardo Jardim istaknuo je Juventusova vratara Gianluigija Buffona kao ključan faktor poraza svoje momčadi (0-2) u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka.

Gonzalo Higuain je s dva pogotka odveo Juventus do velike pobjede na stadionu Louis II, ali Jardim je u prvi plan ipak gurnuo legendarnog kapetana Stare dame.

‘Držali smo ravnotežu’

“Juventus je dominirao u prvih 15 minuta, nakon toga smo uhvatili ravnotežu i držali je do kraja utakmice. Moja je momčad odigrala dobro i želim komplimentirati svojim igračima. No, to je nogomet, nije lako igrati protiv Juventusa. Buffon je imao dvije ili tri čudesne obrane i bio je ključan u Juventusovoj pobjedi”, istaknuo je portugalski stručnjak.

Buffon cumplió 100 PJ con Juventus en UCL, en esta edición recibió 2⚽️ en 11 PJ. Hoy contra Monaco fue figura. No te retires nunca Gigi 🔥 pic.twitter.com/JCPhexakYG — Diego Gard (@diepanda_13) May 3, 2017

“Sada smo u teškoj situaciji, ali apsolutno moramo vjerovati da možemo do finala. Najbolji način da se napunimo samopouzdanjem prije puta u Torino je pobjeda protiv Nancyja u subotu u ligi”, dodao je Jardim.