I ONI SU ZVIJEZDE MUNDIJALA: Ovih 11 gradova i 12 stadiona ponos su organizatora, tu će se igrati utakmice SP-a

Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji 2018. godine igrat će se u 11 gradova i na 12 stadiona.

Rusi su prvotno predložili 16 stadiona u 13 gradova. U listopadu 2011. domaćin je listu smanjio za dva stadiona, a konačna lista je objavljena 29. rujna 2012. godine. Posljednji su otpali Krasnodar i Jaroslavl.

Gradovi domaćini su Moskva s dva stadiona, te St. Peterburg, Kalinjingrad, Kazanj, Nižnji Novgorod, Rostov, Soči, Jekaterinburg, Samara, Saransk i Vologograd. Praktički svi gradovi se nalaze u europskom dijelu Rusije kako bi se smanjilo vrijeme putovanja. Jedini grad u azijskom dijelu je Jekaterinburg, 1,700 km udaljen od Moskve. Grad je smješten na azijskoj strani planine Ural, a u blizini grada prolazi granica Europe i Azije, te se Jekaterinburg smatra poveznicom dvaju kontinenata.

Domaćini SP-a već su odredili koji će grad ugostiti koju utakmicu i samo se čeka ždrijeb kako bi se popunila ‘križaljka’. Većina stadiona je već gotova ili su radovi pri samom kraju. Za razliku od Brazila 2014. gdje je bilo velikih problema, iz Rusije stižu vijesti kako je sve pod kontrolom. Jedine probleme imaju sa stadionom u Samari.



Ruski predsjednik Vladimir Putin osobno je pomicao rokove kako bi sve bilo gotovo na vrijeme. Rusija nije štedjela novac za stadione potrošivši čak 5,8 milijardi eura na 12 stadiona.

STADIONI

LUŽNIKI (Moskva) – 81.000 gledatelja

Cijena: 530 milijuna eura

Najpoznatiji ruski stadion izgrađen je 1956. godine, međutim do sada je tri puta renoviran. Posljednji put od 2013. do 2017. Na Lužnikiju se 20. listopada 1982. godine dogodila jedna od najvećih nogometnih tragedija. U stampedu navijača koji se dogodio pred kraj prve utakmice 16-ine finala Kupa UEFA između Spartaka i Harlem (2-0), poginulo je po službenim podacima 66 navijača, ali prema nekim neslužbenim podacima te večeri život je izgubilo više od 350 gledatelja. Na Lužnikiju će se odigrati sedam utakmica pri čemu otvaranje 14. lipnja i finale 15. srpnja.

OTKRITJE ARENA (Moskva) – 44.000 gledatelja

Cijena: 420 milijuna eura

Stadion je izgrađen 2014. godine, a na njemu svoje domaće utakmice igra Spartak. Tijekom SP-a na njemu će se igrati pet utakmica pri čemu četiri u skupini i jedna utakmica osmine finala.

STADION KRESTOVSKIJ (Sankt Peterburg) – 64.287 gledatelja

Cijena: 950 milijuna eura

Novi dom ruskog prvoligaša Zenita otvoren je ove godine, a gradnja je trajala skoro 10 godina. Prvotno je planirano kako će stadion biti otvoren 2008. godine, pa zatim 2011., a na koncu je otvoren u svibnju ove godine. Zanimljivo, troškovi gradnje su na koncu bili pet puta veći od planiranih i iznosili su čak 950 milijuna eura što ga čini najskupljim ruskim stadionom. Na ovom stadionu igrat će se sedam utakmica pri čemu jedno polufinale i utakmica za treće mjesto.

KAZAN ARENA (Kazanj) – 45.379 gledatelja

Cijena: 400 milijuna eura

Stadion je otvoren 2013. godine, a poznat je po najvećem ekranu u Europi. Na ovom stadionu će se igrati šest utakmica pri čemu jedna utakmica osmine finala i jedna utakmica četvrtfinala.

OLIMPIJSKI STADION FIŠT (Soči) – 47.659 gledatelja

Cijena: 750 milijuna eura

Olimpijski stadion u Sočiju otvoren je 2013. godine i na njemu su održane svečanosti otvaranja i zatvaranja zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2014. godine. Izgradnja stadiona je stajala čak 750 milijuna eura i uz onaj u Sankt Peterburgu je najskuplji. Na njemu će se igrati šest utakmica pri čemu jedan dvoboj osmine finala i jedno četvrtfinale.

VOLGOGRAD ARENA – 45.568 gledatelja

Cijena: 420 milijuna eura

Ovaj stadion je izgrađen na mjestu na kojem je bio stari Centralni stadion. Izgradnja stadiona je počela 2015. godine, a radovi su pri kraju. Zbog sličnosti s olimpijskim stadionom u Pekingu dobio je nadimak ‘ptičje gnijezdo’. Nakon SP-a bit će to dom nogometnog kluba Rotor. Za vrijeme SP-a ugostit će četiri utakmice iz skupina.

NIŽNJI NOVGOROD STADION (Nižnji Novgorod) – 44.899 gledatelja

Cijena: 480 milijuna eura

Jedan od stadiona koji još uvijek nisu završeni, no sve bi trebalo biti gotovo do konca ove godine ili u siječnju iduće godine. Ovo je ‘najnesretniji’ stadion jer je tijekom gradnje na njemu bilo nekoliko nesreća, te jedan požar. Na ovom stadioni igrat će se šest utakmica pri čemu jedan dvoboj osmine finala i jedno četvrtfinale.

ROSTOV ARENA (Rostov na Donu) – 45.000 gledatelja

Cijena: 300 milijuna eura

Novi dom Rostova je završen i čeka službeno otvaranje. Za vrijeme SP-a ugostit će pet utakmica pri čemu jedan dvoboj osmine finala.

KOZMOS ARENA (Samara) – 44.918 gledatelja

Cijena: 370 milijuna eura

Kozmos Arena je stadion koji donosi najviše briga organizatorima. Prema posljednjim vijestima stadion u Samari će biti otvoren tek u travnju. Radovi su počeli prije tri godine, ali je prvotni nacrt dva puta mijenjan zbog čega je došlo do kašnjenja. Za vrijeme World Cupa na ovom stadionu će se igrati šest utakmica pri čemu jedan dvoboj osmine finala i jedno četvrtfinale.

MORDOVIJA ARENA (Saransk) – 44.442 gledatelja

Cijena: 450 milijuna eura

Saransk je sa 300,000 stanovnika najmanji grad koji će ugostiti SP. Nakon završetka turnira kapacitet stadiona će biti smanjen na 28,000 gledatelja. U Saransku će se igrati četiri utakmice i sve četiri u skupinama.

ARENA BALTIK (Kalinjingrad) – 35.212 gledatelja

Cijena: 310 milijuna eura

Kalinjingrad se nalazi u Klinjingradskoj oblasti koja se nalazi 320 kilometara od ruske granice. Dodijeljen je Sovjetskom savezu 1945. godine Potsdamskim ugovorom nakon II. svjetskog rata. Nalazi se između Baltičkog mora, Poljske i Litve. Na Areni Baltik igrat će se četiri utakmice iz skupina.

CENTRALJNJIJ STADION (Jekaterinburg) – 35.696 gledatelja

Cijena: 400 milijuna eura

Jekaterinburg je najistočniji od svih gradova u kojima će se igrati utakmice. Stadion je izgrađen 1957. godine, a zanimljivo prvih 20 godina je bio jedna od najpoznatijih svjetskih arena za brzo klizanje.

Stadion je renoviran od 2006. do 2011. godine, te potom od 2014. do 2017. Stadion u Jekaterinburgu je privukao posebnu pozornost svjetske javnosti zbog bizarne montažne tribine. Kako je kapacitet stadiona svega 27.000 ljudi, što je bilo ispod FIFA-inog standarda, Rusi su smislili riješenje. I to bizarno i nesvakidašnje. Naime, otvorili su jedan dio stadiona i postavili veliku montažnu tribinu, čime je kapacitet odmah narastao na željenih 35,000 mjesta. Na njemu će se igrati četiri utakmice iz skupina.