I GU*ICU SVOJU ZA NEBESKO-PLAVU BOJU: Jednog navijača Rijeke malo je ponijelo, pa je napravio šou usred Milana

Armada je izazvala pravu ludnicu u Milanu.

Navijači hrvatskog prvaka Rijeke okupirali su središte Milana u kojem će večeras Rijeka odmjeriti snage protiv ‘Rossonera’ u susretu 2. kola D skupine Europska lige. Navijači Rijeke okupirali su Piazza del Duomo i okolne ulice, a za sada sve prolazi u najboljem redu bez ikakvih incidenata.

Interes navijača za odlazak na legendarni San Siro je bio iznimno velik i očekuje se kako će hrvatskog prvaka bodriti više od 4,000 navijača.

Bit će to najmasovnija podrška navijača Rijeke do sada na nekom od stadiona u sklopu europskih liga. Od podneva su članovi Armade okupljali na Piazzu Duomo odakle su oko 17 sati krenuli prema stanicama podzemne željeznice koja vodi do stadiona.



Rijekini navijači cijeli dan su pjevali po gradu, a stigli su iz svih krajeva Hrvatske i Europe. Od jutra su bile velike gužve na graničnim prijelazima Rupa i Pasjak, ali rigorozne policijske kontrole nisu pokvarile odlično raspoloženje među navijačima.

Povijesna je ovo utakmica za Rijeku, jedna od najvećih u povijesti. Stoga, neke je navijače Rijeke u četvrtak poslijepodne bilo malo “ponijelo”. Alkohol i euforija zbog susreta očito su učinili svoje, pa se jedan navijač popeo na spomenik i pokazao stražnjicu.

Birre a "Fiumi" 🍻 Tifoso del #Rijeka sale sulla statua e si cala i pantaloni | https://t.co/X8RXvwr0oX pic.twitter.com/skmXdFVBmZ — Tackle DUR⚽️ tv show (@tackleduro) September 28, 2017

Utakmica između Milana i Rijeke počinje u 21.05 sati.