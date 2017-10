HUMANITARNA UTAKMICA ZA MLADU OBITELJ TRAGIČNO PREMINULOG NAVIJAČA: Golijada Futsal Dinama bila je humanog karaktera

Futsal Dinamo je u petak navečer, u dvojci Doma sportova, stigao do prve ovosezonske pobjede, svladavši Crnicu pred 500-tinjak gledatelja sa 6-1.

No, više od sam utakmice i rezultata iste je “predivna priča u tužnom trenutku”, rekli bi smo. Naime, utakmica između Futsal Dinama i Crnice imala je i humanitarni karakter za mladu obitelj tragično preminulog mladog navijača Dinama Domagoja Matezovića Miča.

“Nismo baš dobro ušli u utakmicu, ali smo brzo počeli igrati kako treba. Najbitnija su tri boda i naši ‘klinci’ koji su još jednom potvrdili da imaju veliki potencijal“, rekao je Grbeša nakon utakmice.





U derbiju kola šibenska Crnica je bolje ušla u utakmicu i povela preko Ante Miljata. Futsal Dinamo je tada preuzeo inicijativu i u 12. izjednačio na 1-1 prekrasnim pogotkom Kristijana Grbeše u same rašlje.

Grbeša je do kraja zabio još tri pogotka i zaradio titulu igrača utakmice, a preostala dva za zagrebačku momčad zabili su Ivan Šulentić i Davor Kanjuh.

Najveće iznenađenje kola priredio je Brod 035 koji je na domaćem terenu svladao aktualnog prvaka Nacional, aktualnog prvaka, s 5-3. Brođani su utakmicu prelomili u razmaku od 31. do 37. minute kada su zabili tri vezana gola i došli do prednosti od 5-2, a Nacional je do kraja samo ublažio poraz.

Jedina maksimalna momčad nakon tri kola je Osijek Kelme koji je u Labinu s 5-2 svladao Albonu Potpićan. Danas će se odigrati posljednja utakmica 3. kola između Alumnusa i Uspinjače, a u ponedjeljak će se u Domu sportova II odigrati odgođena utakmica 2. kola između Nacionala i Futsal.

1. HMNL, 3. kolo

Vrgorac – Split Tommy 2:2 (Martinac 2′, Subotić 11’/ Suton 18′, Novak 30′)

Futsal Dinamo – Crnica 6:1 (Grbeša 12′ 20′, 22′, 23′, Šulentić 15′, Kanjuh 38’/ Mijat 5′)

Brod 035 – Nacional 5:3 (Konopek 13′, Milanović 17′, Mirković 31′, Eror 32′, Čavar 37’/ Gomes 6′,

Puertas 26′, Matan 39′)

Square – Novo Vrijeme 0:2 (Andrijašević 33′, Osredkar 39′)

Albona Potpićan – Osijek Kelme 2:5 (Stojak 2′, Radusin 5’/ Pandurević 6′, Duvančić 16′, Dakić 28′, Šalaj

36′)

Alumnus – Uspinjača, 28.10., 19:00

Tablica:

1. Osijek 300 9

2. Split Tommy 210 7

3. Novo Vrijeme 201 6

4. Crnica 111 4

5. Vrgorac 111 4

6. Alumnus 101 3

7. Futsal Dinamo 101 3

8. Uspinjača 101 3

9. Square 102 3

10. Brod 035 102 3

11. Nacional 011 1

12. Albona Potpićan 003 0