HRVATSKI TRENERI O VRUĆOJ TEMI: ‘Modriću ne bih zamjerio oproštaj od reprezentacije’

Onog trenutka kada je Luka Modrić ‘naljutio DORH tvrdnjama drugačijim u odnosu na zapisnik ispitivanja u Uskoku 2015. godine, tvrdnjama koje ruše optužnicu protiv Zdravka Mamića’ i napustio sudnicu u Osijeku ‘krenulo je cipelarenje’, pišu Sportske novosti čiji je autor o budućnosti kapetana hrvatske nogometne reprezentacije razgovarao s nekim istaknutim trenerima.

Ključno je pitanje može li se uslijed svega što se događa, dogoditi i to da Modrić odustane od nastupa za hrvatsku izabranu vrstu.

“To mora on odgovoriti. Sam najbolje može ocijeniti što mu je dobro. Ugodno mu nije, čitam i o mami koja plače, to je postalo toliko ružno. U novinama stalno imamo političko bojno polje. Gledajte, toliko političara napravi tako puno gluposti pa se o njima manje piše, a oni su izravno odgovorni za neke stvari koje nisu dobre u zemlji”, smatra Otto Barić.

‘Može se odraziti negativno’

Dražen Besek dodaje da postoje razlozi za brigu da bi se upravo takav scenarij mogao dogoditi.



“Može se odraziti negativno, sigurno da se može. Ovisi o tome koliko će Luka sačuvati glavu i do koje će mjere moći normalno funkcionirati. To nije uobičajena situacija za sportaša, a on mora ostati iza svojih stavova. Držati koncentraciju na igru a da se pritom protiv tebe vodi proces, nije to lako. Imamo širok kadar igrača, ali Modrić je nogometaš kojeg se ne može nadoknaditi s obzirom na ono što želimo igrati. Pogotovo ne u ključnim utakmicama. Sve ovo što se događa i što će se još događati oko Luke i reprezentacije može imati velik utjecaj na plasman na SP.”

Besek Modriću ne bi niti zamjerio oproštaj od reprezentacije.

“Ne bih mu zamjerio. Zato što je toliko dobroga dao. Već je 11 godina u A-vrsti, pa zbog čega ne bi rekao – OK, više nisam spreman za sve to, ne mogu dati koliko ljudi očekuju. I na tome mu ne bi imao tko što spočitnuti. Ali mislim da on ne razmišlja u tom smjeru.”

‘Luka je jak’

“Luki trenutačno nije ugodno, nadam se da će sve skupa završiti pozitivno, da neće snositi velike posljedice. Zbog svega što je dao za hrvatski nogomet zaslužuje da se to zaključi ugodno za njega. Dakako, pravosudni i sudbeni organi trebaju raditi svoj posao i ako je pogriješio, pogriješio je. Mislim da je on vrlo važan igrač i da mu svi skupa trebamo biti podrška u ovom trenutku.

Imao je Messi problema s porezom, sada ima Ronaldo, pa svejedno igraju. To su situacije koje se događaju, zašto se ne bi mogle dogoditi Luki. Naravno, ako previše razmišljaš o nečemu što nema veze s nogometom, jasno da se ne možeš usredotočiti sto posto na teren, ali mislim da je on dovoljno jak, da će to moći, baš kao i spomenuti igrači”, dodao je Nenad Bjelica.