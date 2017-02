HRVATSKI TRENER NAPRAVIO POTEZ KOJI ODUŠEVLJAVA: Slaven Bilić stao u obranu napadnutog kolege

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i aktualni menadžer West Hama Slaven Bilić osvrnuo se u svojoj kolumni koju piše za londonski Evening Standard na situaciju u kojoj se nalazi dugogodišnji Arsenalov šef struke Arsene Wenger.

Pogoršala se ona dodatno nakon uvjerljivog poraza u prvoj utakmici osmine finala protiv Bayerna (1-5), nakon čega su klupske legende i javnost Wengeru okrenuli palac prema dolje.

“Želio bih se osvrnuti na kritike koje su mu nedavno upućene. U redu, to je dio posla, no ponekad se uistinu pretjeruje. Društvene mreže značajno podižu intezitet toga, no nije mi jasna logika nekih da bi imunost na kritiku trebala biti proporcionalna zaradi. Uopće nije važno zarađuje li Arsene milijun ili pet milijuna funti, sve se svodi na to da je on čovjek. On sada ovaj posao ne radi zbog novca. Svi možemo dobiti otkaz i poštena kritika je u redu, no neke prelaze granicu i sve se pretvara u lov na vještice. To nitko ne zaslužuje, a najmanje Arsene.”

Uz jasnu tvrdnju da je klub postojao i prije Wengera, Bilić je dodao ipak da je francuski stručnjak taj koji je u ‘eri modernog nogometa podigao Arsenal na višu razinu i zadržao ga ondje’.