HRVATSKI MAJSTOR DOBIO KONAČNO PRIZNANJE: ‘Bit će jako teško pronaći njegovu zamjenu’

Nikola Kalinić pred potpisom je ugovora za kineski Tianjin Quanjian nakon što je kineski klub navodno aktivirao klauzulu od 50 milijuna eura.

Fiorentinin direktor Giancarlo Antognoni novinarima nije želio ni potvrditi, ali ni opovrgnuti glasine, ali je istaknuo da će Fiorentini “biti jako teško pronaći njegovu zamjenu.”

“Kalinić je bitan igrač Fiorentini. Do sada je kod nas pokazao dobar nogomet i zabio je puno golova. Bit će jako loše za nas izgubiti ga. Jasno je da ga nije jednostavno zamijeniti, pa će klub morati dobro razmisliti o tome,” rekao je Antognoni novinarima u Rimu, prenosi Quotidiano pa je nastavio:





“Za Kalinića je to otvorena rasprava jer u prijelaznom roku ništa nije sigurno. On ima odštetnu klauzulu pa ćemo vidjet što će se dogoditi”, dao je do znanja Antognoni i naglasio:

“U ovom je trenutku on još uvijek igrač Fiorentine. Ako Kalinić ode, sigurno neće stići igrač jednake kvalitete jer je teško takvog igrača dovesti u siječnju, ali pronaći ćemo nekoga tko može odigrati njegovu ulogu.”