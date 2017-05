HRVATSKI AS BLISTAO NAKON POBJEDE, A IMA I DOBAR RAZLOG: Kovačić u društvu Modrića, Šukera i Prosinečkog

Mateo Kovačić odigrao je uvodne 72. minute u 4-1 pobjedi Real Madrida protiv Seville kojom se njegova momčad dodatno približila naslovu španjolskih prvaka. Bio mu je to jubilarni 50. prvenstveni nastup za klub.

Realu je put do pobjede prokrčio lukavi pogodak Nacha na kojeg se dvaput nadovezao Cristiano Ronaldo, a precizan je bio i Toni Kroos. Kovačić, kojeg je na travnjaku zamijenio Luka Modrić, ovako je, prenosi Goal, prokomentirao ogled:

“Nacho me iznenadio, ali dao je inteligentan gol. Jako važan gol. Namučili smo se, ali to je nogomet, patimo zajedno. Najvažnije je da smo pobijedili”, kazao je Kovačić zadovoljan hukom tribina koji ih je nosio do pobjede.



“Nevjerojatna atmosfera, kao i cijele sezone.”

Kovačić je ovaj put bio starter u momčadi koju s klupe vodi Zinedine Zidane. Odigrao je svoju 50. ligašku utakmicu za Real i, podsjeća nogometni portal spomenuti izvor, postao četvrti Hrvat s (barem) toliko nastupa za slavni madridski sastav.

Luka Modrić predvodnik je tog popisa sa 137 nastupa u španjolskom prvenstvu za Real, a slijede ga Davor Šuker (86) i Robert Prosinečki (55).

“Mi smo momčad s 25 igrača, svatko može igrati i svatko čeka svoju priliku. To je dobar put”, siguran je Kovačić koji zna i što donosi naslov.

“Danas smo pobijedili i uzeli tri boda, to je cilj i u preostale dvije utakmice.”

Igrat će ih Real protiv na gostovanjima protiv Celte i Malage.