HRVATSKA U-15 DOŽIVJELA TREĆI UZASTOPNI PORAZ: Brazil mini Vatrenima srušio svaku nadu u drugi krug

Hrvatska nogometna reprezentacija do 15 godina poražena je u 3. kolu prvenstva Južne Amerike u argentinskome gradu Mendozi od Brazila s 0-2.

Nakon Perua (0-3) i Venezuele (1-2) mlada hrvatska vrsta je upisala i treći poraz na ovom natjecanju, na kojem su dobili pozivnicu organizatora, a na kojem više nemaju šansi za prolaz. Izabranici Mladena Ivančića nisu uspjeli protiv favoriziranog Brazila doći do prvih bodova na južnoameričkoj kontinentalnoj smotri, no sraz s godinu dana starijim Brazilcima bit će im vrlo vrijedno iskustvo. Hrvatska U-15 vrsta držala je 0-0 sve do sudačke nadoknade prvog dijela, kada je Peglow doveo Brazilce u vodstvo, a konačnih 2-0 postavio je Kaio Jorge u 68. minuti.Isti je igrač imao priliku i s bijele točke u 78. minuti, no hrvatski vratar Zadro obranio je njegov pokušaj.

U preostalim susretima trećeg kola Skupine B Ekvador je pobijedio Boliviju 3-2, dok su Peru i Venezuela odigrali utakmicu bez pogodaka (0-0). Brazil je prvi sa sve tri pobjede, a u četvrtom kolu Hrvatska igra protiv Bolivije, dok će nastup završiti protiv Ekvadora dva dana kasnije.

Južnoameričko prvenstvo U-15, Skupina B:

1. Brazil 9

2. Peru 7

3. Venezuela 5

4. Ekvador 4

5. Hrvatska 0

6. Bolivija 0