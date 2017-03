HRVATSKA IM JE I DANAS NOĆNA MORA: Englezi se opet prisjetili poraza od Vatrenih i ‘Budale s kišobranom’

Prije točno deset godina, 24. ožujka 2007., utakmicom između U-21 reprezentacija Engleske i Italije otvoren je novi Wembley u čiji je izgradnju utrošeno vrtoglavih 757 milijuna funti.

Tim povodom se dnevni list Telegraph prisjetio nekih od najboljih i najgorijih trenutaka slavnog londonskog stadiona u njegovom prvom desetljeću. Sasvim očekivano, najgorim je trenutkom proglašen poraz engleske reprezentacije od Hrvatske (2-3) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. godine.

DANI PONOSA I SLAVE: Čarobna hrvatska noć zbog koje je čitava nacija bila u transu

Carsonova pogreška

Utakmica je odigrana 21. studenog 2007., a Englezi su porazom ostali bez plasmana na kontinentalnu smotru. Iako je naša reprezentacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića već ranije osigurala Euro, na Wembleyju je odigrala maksimalno motivirano i profesionalno i došla do nezaboravne pobjede. Vatreni su već u 14. minuti vodili s 2-0 golovima Nike Kranjčara i Ivice Olića, a Engleska je u drugom poluvremenu došla do izjednačenja preko Franka Lamparda i Petera Croucha. No, Hrvatska nije potonula i u 77. minuti je osigurala pobjedu pogotkom Mladena Petrića.



Engleski mediji su se nakon te utakmice napili krvi tadašnjem izborniku Stevea McClarenu koji je s kišobranom u ruci stajao pored klupe i nemoćno promatra krah svojih nogometaša. Beskrupulozni tabloidi su mu dali nadimak Wally with the Brolly, odnosno Budala s kišobranom, kojeg se do danas nije riješio.

Dodajmo i da je Telegraph u svojoj analizi najgorom pogreškom u kratkoj povijesti novog Wembleyja proglasio onu golmana Scotta Carsona kojem je Kranjčar zabio kroz ruke s gotovo 30 metara udaljenosti.