HRVATSKA HEROINA NAKON POLA GODINE U AKCIJI: ‘Moglo bi biti odlično, Split i ja imamo neku tajnu vezu’

Već po tradiciji, Split će i ove godine bitri domaćin Otvorenog zimskog prvenstva Hrvatske u bacanjima. Na Parku mladeži u subotu će nastupiti i dvije olimpijske pobjednice.

Nastup su potvrdile naša zlatna diskašica Sandra Perković i kopljašica Sara Kolak, bit će to prilika za sve ljubitelje atletike da uživo pogledaju naše sportske heroine. Sandra je nakon dužeg odmora odradila odlične pripreme i spremna dočekuje nove izazove.

SANDRA I SLUŽBENO NAJBOLJA NA BALKANU: ‘Laska mi što sam ispred Novaka Đokovića’

Najduža stanka u karijeri





“Prošla sezona je bila dosta naporna s obzirom da sam imala Europsko prvenstvo, Dijamantnu ligu i Olimpijske igre. Dosta me je sve to iscrpilo i zato sam imala najdužu stanku u karijeri koja je trajala gotovo dva mjeseca. Htjela sam se odmoriti i što bolje spremiti za nadolazeću sezonu u kojoj me očekuje Svjetsko prvenstvo te Dijamantna liga koja ima novi sustav natjecanja pa ću imati i više vremena za nastupe na još nekim mitinzima poput onih iz World Challenge serije”, poručila je Sandra i dodala:

“Dobro sam se odmorila, zdrava sam, i što je najvažnije željna natjecanja. Subotnji rezultat mogao bi biti odličan jer mislim da su se poklopile neke stvari na kojima smo radili. Samo da se sad još poklopi i lijepo vrijeme, bila bih jako zadovoljna. Nisam nastupila već gotovo pola godine i strašno se radujem subotnjem bacanju. Jedva čekam!”

‘Očekujem dobar rezultat’

Perković je prošle godine u Splitu bacila 70.59 metara i najavila briljantnu sezonu.

“Očekujem tehniku na svojoj razini, sigurnost u bacanju i onda ćemo vidjeti hoće li se pokazati dobrim sve što smo radili protekle zime. Trenirala sam na tom stadionu, odgovara mi i stoga očekujem dobar rezultat. Obožavam Split, imamo neku tajnu vezu. Čak se više i ne pripremam u Medulinu, već u Splitu. Tu sam jako zadovoljna, odlična je atmosfera”, zaključila je 26-godišnja Zagrepčanka.