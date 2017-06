HRVAT JE KRVARIO ZA MOMČAD: Mario Mandžukić oduševio i Engleze! ‘Ovo je najčudesniji dio njegovog uspijeha…’

Ugledni britanski Guardian donosi priču pod nazivom: ‘Od Khedire do Mandžukića, kako je Juventus stvorio jednu od najjačih momčadi Europe’, u kojoj je istaknuo i važnost uloge Marija Mandžukića u ovosezonskim uspjesima u Ligi Prvaka, Serie A i talijanskom Kupu.

Mario Mandžukić ove sezone i nije se baš nazabijao kako to on inače radi (“samo” 10 golova u 49 utakmica u kojima je zaigrao uz osam dodavanja). No, hrvatski neumorni ratnik svojom je požrtvovnošću, upornošću, radom u igri, doslovnom krvarenju za momčad i prihvaćanje nove uloge u momčadi na lijevom krilu, čime je postao novo jako oružje Allegrija, oduševio navijače Juventusa. Toliko da su mu dali titulu najkorisnijeg igrača Juventusa za ovu sezonu.

Osvojio navijače

Hrvatski napadač osvojio je 44.9% glasova, a iza sebe je ostavio Higuaina (33%), legendarnog Buffona (10.2%) i Dybalu (6.5 %). Nekoliko glasova dobili su još samo Bonucci, Pjanić i Dani Alves.

O tome koliko je Mandžukić bitan za igru Juventusa, najbolje svjedoče riječi bivšeg talijanskog braniča i komentatora Sky Sporta Danielea Adanija. Adani je usporedio Mandžinu ulogu s ulogom koju je imao Samuel Eto’o 2010. godine kada je Inter osvojio trostruku krunu.

Pretvorio mašinu za gol u nogometaša koji rovari za momčad

Guardian je, pak, o Mandžukiću napisao:

“Vjerojatno najčudesniji dio uspijeha Hrvata u Juventusu je činjenica da je do dolaska u Torino, veći dio svoje karijere, igrao kao napadač. Allegri je u Juventusu pretvorio mašinu za gol u nogometaša koji rovari za momčad i to na lijevom krilu. Ta transformacija na kraju je ispala zadivljujućom i nogometaš koji je navršio 31. godinu proteklog mjeseca produžio je ugovor s klubom. Buffon je to jako dobro objasnio. ‘Moramo uzeti Marija kao primjer. On je poput velike agresivne gorile koja nikad ne odustaje. Samo trči divlje okolo.’ Kakav komentar…”, piše Guardian i ističe još dva imena koja su bila ključna u izgradnji jakog, moćnog Juventusa. Khedira i Alves.

Sjajan spoj u momčadi

“Upravo su njih dvoje glavni razlog zašto je Juventus u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida ove subote. Klub je pogodio njihovim dovođenjima. U odličnoj su formi, a veterani. A kad njima pridodamo Barzaglia, Bonuccija, Chiellinija i Buffona, onda dobijemo jaku momčad. Allegri je zadržao veterane i pridodao neke nove igrače, kao npr. Pjanića i Higuaina koji je doveden za 75, 3 milijuna funri prošlog ljeta iz Napolija”, stoji u tekstu Guardiana.