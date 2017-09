HNS ŠOKIRAO SLAVONCE, A ONDA USLIJEDIO HLADAN TUŠ ZA SVE NAVIJAČE: Vatreni protiv Finske u Rijeci, cijene ulaznica vrtoglave

Očekivalo se da će utakmica između Hrvatske i Finske, koja se igra u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, biti odigrana u Osijeku, no iz Hrvatskog nogometnog saveza prebacili su domaćinstvo na Rujevicu. Nakon šoka za slavonske navijače, uslijedio je i šok za sve koje žele Vatrene gledati uživo.

“Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza na današnjoj je sjednici donio odluku o promjeni domaćinstva utakmice Europskih kvalifikacija protiv Finske koja će se tako 6. listopada igrati u Rijeci umjesto u Osijeku”, potvrdio je HNS na službenim internetskim stranicama uz sljedeće objašnjenje:

Preventivna reakcija HNS-a

“Nakon nekoliko odrađenih inspekcija u Osijeku, zbog trenutačno vrlo lošeg stanja travnjaka na stadionu Gradski vrt procijenjeno je da hrvatska nogometna reprezentacija ne može imati dovoljno kvalitetne uvjete za odigravanje važnog kvalifikacijskog susreta protiv Finske. Imajući u vidu i loše iskustvo s utakmicom protiv Kosova, HNS je reagirao preventivno te je utakmica premještena na, u ovom trenutku, najbolji travnjak u Hrvatskoj, na stadion HNK Rijeka.”



Zbog lošeg stanja travnjaka u Osijeku, a kako bi reprezentacija imala najbolje uvjete za igru, Hrvatska će protiv Finske igrati u Rijeci. pic.twitter.com/jwrLA8NOdi — HNS | CFF (@HNS_CFF) September 22, 2017

“Nažalost, travnjak u Osijeku je u vrlo lošem stanju i u ovom razdoblju do utakmice to se ne može bitno promijeniti. Prioritet svih nas je reprezentacija i stoga nije bilo moguće bilo što drugo nego pokrenuti mehanizme da se promijeni lokacija. Pošteno je reći da odluka danas nije bila jednoglasna, naš Ante Vučemilović Šimunović želio je do zadnjeg trenutka dati priliku Osijeku, ali vjerujem da u dubini duše i on zna da je ovo jedina logična i racionalna odluka. Ako izbornik i igrači žele najbolje uvjete, HNS im je dužan to omogućiti. Veliki broj ljudi u IO-u emotivno je vezan za Osijek i za utakmice koje su do sada tamo prošle u sjajnom okruženju, i zato smo odmah zauzeli stav da jedna od prvih kvalifikacijskih utakmica u idućem ciklusu bude u Osijeku”, kazao je izvršni direktor Damir Vrbanović, a sve prisnažio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić:

Plasman na SP je najvažniji

“Nažalost, travnjak u Osijeku ovoga trenutka ne nudi dovoljno kvalitetne uvjete za odigravanje utakmice i smatram da je ovo jedina ispravna odluka u interesu reprezentacije. Žao nam je prije svega svih navijača u Slavoniji gdje imamo izvrsnu atmosferu – znam koliko ljudi vole reprezentaciju i koliko reprezentacija voli igrati u Osijeku. No, plasman na SP svima nam je najvažniji cilj – na Rujevici ćemo imati izvrstan travnjak i ne sumnjam u odličnu atmosferu protiv Finske.”

U Osijeku su suglasni s time pa direktor kluba Igor Galić dopisom poručuje:

“Potpuno razumijemo težnju Hrvatskog nogometnog saveza da djeluje u interesu nogometne reprezentacije, te ako stručni stožer reprezentacije smatra kako je teren od važnosti za plasman na Svjetsko prvenstvo, NK Osijek kao suorganizator utakmice apsolutno ne želi inzistirati na domaćinstvu u Osijeku.”

Razočarana će tako ostati publika u Osijeku, a mogli bi i svi koji su se nadali da će cijene ulaznica biti jednake najavljenima. Nogometni portal Goal piše da su one u Osijeku trebale iznositi 30 i 50 kuna, dok će u Rijeci cijene biti ovako formirane: 50 (sjever i jug), 100 (istok) i 150 kuna (zapad).