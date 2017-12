HNS-ov MENADŽER OTKRIO LOŠE VIJESTI ZA SVE HRVATSKE NAVIJAČE: Želite u Rusiju na SP? Morat ćete imati jako puno sreće i famozni ‘FAN ID’

U prvih 24 sata od početka drugog kruga prodaje ulaznica za SP 2018. u Rusiji FIFA je zaprimila preko 1,3 milijuna zahtjeva. Nakon što su ždrijebom određene skupine za SP u Rusiji prošli tjedan i nakon što je u utorak krenuo drugi krug prodaje ulaznica, navijači iz cijelog svijeta uputili su 1,318,109 zahtjeva za ulaznice.

Od utorka 5. prosinca na FIFA-inom portalu za ulaznice krenula je prodaja karata za navijače hrvatske nogometne reprezentacije, za susrete u skupini, ali i uvjetnih za nokaut fazu, ako se Vatreni plasiraju.

Nikša Martinac, menadžer HNS-a za ulaznice, iza kojeg su brojna velika natjecanja, čovjek s iskustvom, za Net.hr je prokomentirao zainteresiranost navijača, objasnio što je sve potrebno da se bude dio ovog globalnog spektakla, kao i ostale aktualnosti vezane za ovu tematiku…

Do ulaznica isključivo preko Fifinog portala za ulaznice

Martinac je započetak objasnio kako do ulaznica, tog dragocijenog papirića koji je u glavama tisuća navijača Vatrenih…



“Hrvatski navijači do ulaznica za Svjetsko prvenstvo mogu isključivo preko Fifinog portala za ulaznice koji je otvoren od 5. prosinca do 31. siječnja 2018. godine i putem kojeg se navijači mogu prijaviti za kupnju ulaznica za bilo koju utakmicu Hrvatske. Redoslijed prijava neće imati utjecaj na određivanje prava na kupnju; ako potražnja nadmaši ponudu ulaznica, Fifa će održati ždrijeb, metodom slučajnog odabira. Sve informacije mogu se pronaći na internetskoj stranici HNS-a, kao i Fife. Važno je napomenuti da je to jedini način kupnje ulaznica za Svjetsko prvenstvo i da su sve ulaznice personalizirane. Ukratko, zabranjena je preprodaja ulaznica, a ulaznice se ne smiju koristiti u nagradnim igrama, turističkim aranžmanima i sličnome, pa navijačima poručujem da svakako ne ‘nasjedaju’ na takve pakete”, kazao nam je Nikša Martinac i osvrnuo se na pravu pomamu za ulaznicama diljem svijeta.

O tome svjedoči i ovaj podatak. Naime, u prvih 24 sata od početka drugog kruga prodaje ulaznica za SP 2018. u Rusiji FIFA je zaprimila preko 1,3 milijuna zahtjeva. Nakon što su ždrijebom određene skupine za SP u Rusiji prošli tjedan i nakon što je u utorak krenuo drugi krug prodaje ulaznica, navijači iz cijelog svijeta uputili su 1,318,109 zahtjeva za ulaznice. Drugi krug traje do 31. siječnja 2018.

‘Interes navijača ponajviše generira lokacija velikog natjecanja’

Kakvo zanimanje u Hrvatskoj vlada za Mundijal? Hoće li pasti možda neki rekord po prijavama za velika natjecanja do sad?

“Mi nemamo uvid u broj prijava, pa ne možemo sada s konkretnim podacima govoriti o zanimanju. Prema dosadašnjim iskustvima, interes ponajviše generira lokacija velikog natjecanja, pa smo najveći interes imali za turnire poput SP-a u Njemačkoj ili Eura u Austriji i Francuskoj. Uzimajući u obzir udaljenosti i izazove koje logistički predstavlja odlazak u Rusiju, možemo očekivati veći interes nego za Brazil, ali nešto manji nego za natjecanja u nama bližem dijelu Europe.”

Koliko je HNS-u namijenjeno ulaznica?

“Za svaki savez namijenjeno je osam posto prodajnog kapaciteta stadiona, kao što je uobičajeno na svjetskim prventsvima, a što je ipak dosta manje nego što UEFA daje savezima za europska prvenstva. Ponavljam, mi ne možemo sada znati točne brojke prijava hrvatskih navijača, ali prema dosadašnjim iskustvima svakako možemo zaključiti da će interes u dobroj mjeri premašiti broj raspoloživih ulaznica”.

Svakom Savezu za ‘nogometnu obitelj’ 700 ulaznica

Koliko ulaznica ide HNS-u, koliko samim igračima?

“Svakom nogometnom savezu je dodijeljeno 700 ulaznica za ‘nogometnu obitelj’, pa tako i HNS-u, a unutar tog broja najveći dio ulaznica ide upravo igračima”, objasnio je Nikša Martinac.

Što ako netko ne bude imao sreće i ne dođe ulaznica, postoji li mogućnost kupovine u slobodnoj prodaji?

“To će biti moguće samo ako ostane neprodanih ulaznica u ovoj fazi, što je malo vjerojatno. Ta prodaja će biti on-line od 13.03. do 03.04. po principu ‘tko se prvi prijavi’.”

Novost na Mundijalu zasigurno će biti ta famozna “FAN ID iskaznica”…

“FAN ID (“navijačka iskaznica”) je identifikacijski dokument koji će, prema zakonu zemlje domaćina morati imati svaki navijač u Rusiji. Na stadione će se moći ući isključivo s ulaznicom za utakmicu i FAN ID-em, pa je stoga obveza svakog navijača osobno izvaditi taj dokument čija je izrada i dostava besplatna. Navijači se mogu prijaviti za FAN ID nakon što dobiju potvrdu o kupnji ulaznice za utakmicu FIFA Svjetskog prvenstva. Navijačka iskaznica za vrijeme natjecanja omogućuje ulazak i izlazak iz Rusije bez vize, što je lijepi benefit za sve navijače. Osobe s navijačkom ulaznicom moći će ući u Rusiju 10 dana prije natjecanja, a izaći najkasnije do 10 dana nakon finalnog susreta. Također, navijačka iskaznica moći će se koristiti za besplatni javni gradski prijevoz, kao i za određene međugradske željezničke linije”, zaključio je Martinac.