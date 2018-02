SOUDANI VEĆ ‘POKOPAO’ HAJDUK: Dinamov napadač najavio punu mrežu splitske momčadi. Progovorio i o Eduardovom rekordu kojem se bliži

Dinamo i Hajduk igraju u nedjelju u 15 sati

Derbi utakmicu hrvatskog nogometa odigrat će u nedjelju s početkom u 15 sati na Maksimiru Dinamo i Hajduk. Susret koji se igra u sklopu 22. kola nacionalnog prvenstva dvoboj je između provplasirane momčadi ljestvice (Dinamo) i drugoplasirane (Hajduk) koje trenutačno razdvaja dvanaest bodova (53-41).

Dinamo je u prošlom kolu također igrao derbi, no tek u najavi. Do 74. minute semafor u Osijeku pokazivao je 4-0 u korist gostiju, domaćin je do kraja ogleda uspio smanjiti na 2-4. Hajduk, pak, u ogled ulazi osokoljen 5-0 pobjedom iz Vinkovaca u kojem je rezultatski dotukao domaću Cibaliju, no, ako je vjerovati riječima Hilala Soudanija koje prenosi nogometni portal Goal, malo će to značiti ‘majstorima s mora’.

Najvažnija je pobjeda

“Dobit ćemo 3-0! Naravno, najvažnije je da pobijedimo i osvojimo tri boda. Nevažno je hoće li biti 3-0, 2-0 ili 1-0. Svi mi znamo, igrači, navijači i ljudi koji vole Dinamo, da nas čeka ozbiljna utakmica”, poručuje Soudani kojeg razdvajaju tri gola od Eduarda da Silve, najboljeg Dinamovog strijelca u povijesti derbija.



“Ne razmišljam o tome uopće. Najvažnija je momčad. I da pobijedimo. Ako postignem pogodak, bit će mi baš drago, ali bitno je samo da Dinamo pobijedi. Nisu važni individualci.”

Nije gotovo

Iz riječi da ‘Hajduk igra stvarno jako dobro i dobre stvari pokazuje na utakmicama’ i da ‘imaju jako dobrog trenera’ jasno je da Soudani cijeni nadolazećeg suparnika iz čijih redova, čini se, kao najveću prijetnju vidi Francka Ohandzu. Unatoč izraženoj bodovnoj prednosti nije Soudani spreman zaključiti sezonu i krenuti u proslavu titule prvaka.

“Nije gotovo, čeka nas još više od deset utakmica. Vidjet ćemo što će se dogoditi do kraja sezone”, poručio je strijelac 80 golova za Dinamo, od čega dvanaest u aktualnoj borbi za naslov.