OVAKO JE OHANDZA U TRANS BACIO TORCIDU: Pogledajte nevjerojatnu pogrešku Dinamove momčadi i gol za veliko slavlje Hajduka

Dinamo i Hajduk igraju najveći derbi hrvatskog nogometa

Na stadionu u Maksimiru s početkom u 15 sati započeo je najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem je do uvodne prednosti stigao Hajduk iskoristivši nesporazum Leškovića i Livakovića.

UŽIVO, DINAMO – HAJDUK 0-1: GOOOOOOL! Šok na Maksimiru! Ohandza iskoristio ogromnu pogrešku Leškovića, Splićanima poništen još jedan gol

Ohandza je bio u naletu no teško da bi stigao do lopte koju je Lešković prepuštao Dinamovom vrataru, a ovaj očekivao da mu suigrač očisti situaciju ili mu je barem doda. Nevažno za Hajduk i njegove navijače kakav je oblik nesporazuma bio, splitska momčad do pogotka je došla golom kojeg možete vidjeti ovdje.