ISTRINI IGRAČI NA RUBU SUZA: Cvitanovićeva neobična pohvala, tuga i upozorenje iz redova prvoligaša koji ne zna što donosi sutra

Dinamo trener Mario Cvitanović prokomentirao je 5-1 pobjedu ostvarenu protiv momčadi Istre 1961

Nogometaši Dinama rezultatski su uvjerljivo svladali svog subotnjeg suparnika, u Maksimiru je protiv momčadi Istra 1961 završilo rezultatom 5-1. Iza pobjede s četiri razlike krije se i mala drama jer Dinamo je početkom drugog dijela opasno ‘živio’, a susret je zaključen trima golovima u posljednjih petnaestak minuta.

Sve je prokomentirao Dinamov trener Mario Cvitanović:

DINAMO – ISTRA 5:1: Cvitanovićeve izmjene spasile dan! Lider je u jednom trenutku drhtao, igrači s klupe popravili dojam u uvjerljivom slavlju



Furiozan start

“Kao što sam govorio nakon kupa s Istrom 1961, slične stvari su se događale. Bio je to jako dobar i furiozan Dinamo u prvih 45 minuta. Žao mi je što nismo u prvom dijelu zabili još koji pogodak. Bili smo energični, disciplinirani i jaki. To smo i htjeli.”

“Malo sam ljutit zbog 10-15 minuta u drugom dijelu kad smo igrali dosta loše, bez energije, ideje i trke, kao i bez zajedničkog razmišljanja. To nam se ne smije ponavljati. Protiv Intera je bila bolja situacija jer smo imali stabilnost čitavu utakmicu, a sad smo imali taj jedan pad. Zadnjih 15-20 minuta gledali smo opet lepršav Dinamo, a s nekim izmjenama opet smo dobili što smo htjeli. Dali smo pet golova, to je super ako ćemo biti mali i zadovoljiti se tom pobjedom 5-1. Međutim, vuče nas uvijek nešto više i težimo nečemu većem. Ovakvi padovi kao danas u jednom trenutku nam se ipak ne smiju događati, trebamo to smanjiti.”

Posebna pohvala

“Svi su bili na razini, a taj pad od 10-15 minuta bio je kolektivan. Ostalo je sve bilo jako dobro, bili su svi željni igre. Veseli me ulazak Ćorića i Hodžića s klupe i njihova tri pogotka. To je njima poticaj, da vide da imaju priliku i da je iskoriste.”, upozorio je Cvitanović i dodao za kraj jednu pohvalu:

“Sretan sam i zadovoljan. Vidim da igračima to puno znači i da im je to trebalo. Ponosan sam što smo pobijedili i na to što su igrači dali sve od sebe. Na kraju, htio bih čestitati i zahvaliti radnicima koji su od 4 sata ujutro pripremali teren. Moram ih pohvaliti jer su doveli teren u idealno stanje. To nam je puno značilo za našu igru, ideje i razmišljanje. To pokazuje snagu i zajedništvo Dinama.”

Istra na rubu

S Istrine strane priča je potpuno drugačija. Poznato je da je klub u teškoj situaciji, a sve su potvrdili i igrači nakon poraza u Maksimiru. Nogometni portal Goal donosi izjave strijelca Dejana Maksimovića i golmana Marijana Ćorića.

Pogledaj fotogaleriju

“Dobro smo se držali do 70. minute, na 2-1 smo imali i veliku prigodu Jelavića, ali je Livaković sjajno obranio. To nismo iskoristili, pa smo mali i Dinamo je to iskoristio. Sve znate, kod nas je dosta loša situacija, ali izgurat ćemo još tih sedam dana. Onda idemo kućama, pa ćemo vidjeti što i kako dalje. Snalazimo se kako znamo i umijemo, puno nam u toj situaciji pomažu prijatelji i roditelji. Dobili smo odriješene ruke, tko god želi može napustiti klub. Već je otišlo 6-7 igrača koji nisu mogli izdržati, mi čekamo što će se dogoditi. Tko zna hoće li klub uopće opstati, a čak 99% igrača prema ugovora ima pravo tužiti klub. Nikada nisam bio u takvoj situaciji, ujutro ne znamo ni tko će doći na trening ili utakmicu. Borimo se i guramo nekako” rekao je Maksimović, a Ćorić dodao:

“Ovo sve skupa više nema smisla, svi se bave izborima u HNS-u, a u sedam klubova lige igrači ne dobivaju plaću. I tu bi se neki ljudi zaista trebali zapitati.”