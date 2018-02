BIVŠI DINAMOVAC SASVIM JASNO: ‘Zdravko Mamić je gospodin, a njegove desne ruke u kontradikciji su sa njegovim stavom’

Nije se Pandža mogao nametnuti uz Marija Mandžukića

Bivši napadač izabrane vrste Bosne i Hercegovine, 26-godišnji Dalibor Pandža 2009. doveden je u Dinamo u kojem nije dobio priliku za minutažu uz dojmljivijeg Marija Mandžukića, pa je proslijeđen Lokomotivi. U razgovoru za sportsport.ba igrač kluba Mladost Doboj Kakan prisjetio se tih dana.

“Mogao sam bolje, ali zadovoljan sam. Ipak, znam da sam mogao bolje. Ali, nije baš sve bilo u mojim nogama. Nogomet se sveo na veliki biznis gdje izgleda najmanje nogomet igra ulogu. Kada pogledam ovdje igrače u Premijer ligi i usporedim ih sa sobom, zadovoljan sam”, kaže uz priznanje da je kao mladić u Dinamu dobivao i trošio veliki novac:

Trošio na gluposti

“Puno sam trošio na gluposti. Većinom na odjeću i automobile. Kada odeš sa malih primanja na velika primanja, kao ja, a nema te tko kontrolirati, onda na dosta gluposti trošiš novac. Bilo je zaista nepromišljenih odluka.”



Uslijedilo je pitanje kakav je Zdravko Mamić.

Mamić radi dobar posao

“Jedan gospodin, veliki. Kvaka je imati veze, konekcije i znati posao. Njemu je najvažnije da je igrač zadovoljan. Onda mu igrači to vraćaju na terenu. On razmišlja na način da mu je najvažnije da je igrač zadovoljan i onda ćemo se sve lako dogovoriti, i na terenu i izvan terena. On od solidnog igrača može napraviti vrhunskog.”

Upitan je i je li njegov dolazak u Dinamo, iz današnje perspektive, bio pametan potez.

“Mislim da nije. U stvari, nije 100 posto. Bio sam u Lokomotivi gdje Mamić i ljudi koji su bliži Dinamu ne mogu kontrolirati sve to, pa imaju dosta svojih desnih ruku. A te desne ruke rade malo kontradiktorno od njegovog stava. Puno tu ima veza koje trebaš imati u tim velikim klubovima da bi imalo mogao da napraviti. Ima dosta i u kvaliteti, ali ima i u menadžerskim relacijama, kao i svugdje”, zaključio je Pandža.