HNL ZAVRŠIO S DVIJE KARDINALNE POGREŠKE: Ponovno je bačena ljaga na HR nogomet! Suci su teško griješili

Posljednje, 36. kolo HNL-a donijelo nam je derbi Dinama i Rijeke (5-2) na Maksimiru, a s njime i brojne sudačke pogreške koje, nasreću, nisu utjecale na konačni rezultat dvoboja.

No, ponovno su bacile sjenu na ligašku utakmicu. Jer, derbi između Dinama i Rijeke u subotu bio je prepun sudačkih pogrešaka. Oko 12 000 gledatelja na Maksimiru vidjelo je čak deset spornih situacija koje je za HNTV-ovu emisiju ‘Treće poluvrijeme’ prokomentirao kontrolor suđenja u HNL-u i bivši međunarodni sudac Domagoj Vučko. Utakmicu je sudio Mario Zebec.

‘Izdvojeno je deset situacija, a ja bih zasigurno našao još tri, četiri’

“Vrlo, vrlo teška utakmica. Izdvojeno je deset situacija, a ja bih zasigurno našao još tri, četiri. Bila je ovo, kao što sam kazao, vrlo teška utakmica s mnogo teških odluka. Dakle, prvenstvo je riješeno i ovdje možemo uživati u nogometu, a mi u našoj struci uživati ili ne uživati u prezentaciji sudaca”, rekao je u uvodu Vučko i prevrtio nekoliko sudačkih odluka na štetu Rijeke – nedosuđeni žuti karton Pivariću već u prvim minutama susreta, krivo dosuđeno zaleđe u opasnoj akciji Rijeke u prilici za gol, nedosuđeni prekršaj na Vešoviću i nedosuđeni žuti karton za igrača Dinama, a onda i nedosuđeno zaleđe Soudanija kod trećeg gola Dinama.

“To je prekršaj takvog tipa da igrač mora dobiti opomenu. Zašto? Igrač doista prilazi prema golu, on ima doista dobru putanju prema golu. Rekli bi smo da on čak ima kontrolu nad loptom. Međutim, ne znam je li gledateljstvo primjetilo, do gola ima oko 25 metara, a imamo još i dva obrambena igrača koja su u punom sprintu da odu u blok, odnosno da izblokiraju napadača. Stoga, trebao je dobiti opomenu”, objasnio je Vučko situaciju o nedosuđenom prekršaju na Vešoviću i nedosuđenom žutom kartonu za igrača Dinama.

‘Soudani je debelo u zaleđu’

Vučko se osvrnuo i na Soudanijevo zaleđe.

“Soudani je debelo u zaleđu, jednostavno, ovo je teška pogreška prvog pomoćnog, ali gledajte, događa se. Kao što vidite, ovaj sudački tim je imao dosta dobru sezonu, ali evo neke odluke su ovoga puta bile pogrešne”.

Postavljeno je i pitanje je li Filip Bradarić umjesto žutog trebao dobiti izravni crveni karton zbog guranja Amera Gojaka, a jedna od najkontroverznijih situacija dogodila se u 62. minuti kod rezultata 5-1 za Modre.

Najkontroverznija odluka

Rijeci je dosuđen jedanaesterac na Bezjaku koji se bacio kao pokošen nakon što je sam sebe sapleo u duelu s Pivarićem. Zagorac je s obranio udarac s bijele točke Franku Andrijaševiću, ali…

“Ma to je najkontroverznija odluka. Ja bih rekao da mi ovdje nemam vizualno pokriće za dosuditi kazneni udarac. Desna noga braniča je eventualno došla do kontakta s lijevom nogom napadača. U punom trku je potrebno vrlo malo kontakta da dođe do rušenja, ali ako je bilo kontakta mi ga ne vidimo. Dakle, ja sam ovu situaciju pogledao 20 i više puta i ja ne vidim taj kontakt”, rekao je Vučko.