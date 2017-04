HIT NAPADAČ ZA NET.HR UOČI KLJUČNE UTAKMICE ZA NASLOV PRVAKA: ‘Najbolji smo klub u Hrvatskoj i regiji i svi su nabrijani na nas’

Ne sjećamo se kad je neka utakmica u HNL-u izazvala toliko zanimanje javnosti i medija i bila toliko ‘opjevana’, kao što je to derbi na Rujevici između lidera prvenstva Rijeke i aktualnog prvaka Dinama.

Ima li nešto što već nije napisano ili rečeno o subotnjem dvoboju? “Odlučujuća”, “ključna”, “sudbonosna”, “utakmica godine”… Epiteti su koji se vežu za sraz dvije najbolje momčadi prvenstva. Rijeka dočekuje Dinamo s 4 boda više na ljestvici. Bijeli s Rujevice imaju 68 bodova, Dinamo 64.

Bez prava na kiks

Tko pobijedi, napravit će veliki korak prema naslovu prvaka Hrvatske. U Dinamu su i sami svjesni da, u slučaju poraza, vjerojatno otpadaju iz utrke za državnu titulu.

Teško bi Zagrepčani uspjeli do kraja u narednih devet kola nadoknaditi bodovnu razliku, u trenutku kad bi vjerojatno bili i u mentalnom padu, što se često dogodi u takvim situacijama.

Slična je stvar s Rijekom. Ukoliko Dinamo uzme bodove, doći će samo na bod zaostatka i nogometašima Matjaža Keka neće biti baš svejedno. Koliko god to bila konzistentna ekipa jakog karaktera.

A u posljednjem, 36. kolu, Riječani gostuju na Maksimiru. Prije te utakmice, 25. travnja, Riječani dočekuju Osijek kod kuće, a 13. svibnja splitski Hajduk u još jednom vrućem Jadranskom derbiju. Znači, bodovi se itekako mogu izgubiti.

‘Idemo na pobjedu i na titulu’

Znaju to i navijači. U gradu i općenito na Kvarneru vlada velika euforija zbog utakmice. Ulaznice su rasprodane u sat i pol. Rujevica će gorjeti.

“Najavili su kako će biti paklena atmosfera. Sigurno da i oni imaju pritisak zbog velikog zanimanja i očekivanja svojih navijača. Mi idemo iz utakmice u utakmicu. Najbolji smo klub u Hrvatskoj i regiji i svi su nabrijani na nas. U ovaj dvoboj ulazimo kao i u svaki. Važna utakmice je, ali do kraja ima još dosta kola, dosta bodova. Idemo na pobjedu kao i na naslov prvaka”, kazao je za Net.hr najbolji igrač Dinama u proljetnom dijelu sezone Armin Hodžić (22) koji je ukupno zabio 15 golova u 24 susreta u kojima je nastupio za modre u svim natjecanjima.

Od toga 10 u HNL-u, od toga čak 12 u ovom drugom dijelu sezone, ako ubrajamo i ona četiri pogotka Splitu u Kupu.

“Zabio sam ja i više, kad se zbroje i pripremne utakmice haha. Ma šalim se. U prvom dijelu sezone uopće nisam igrao. Odradio sam dobre pripreme, dobio sam povjerenje od šefa, samopouzdanje, došao je kontinuitet i sve ide jedno s drugim. Meni je najvažnije da sam u momčadi koja pobjeđuje. Zabijam, sretan sam što igram, što imam kontinuitet”, istaknuo je Hodžić.

Dinamo podiže formu

Dinamo iz utakmice u utakmicu diže svoju formu. Protiv neugodnog Osijeka proteklog vikenda modri su uspijeli okrenuti iz 0-1 u 2-1. Ivajlo Petev je nakon susreta kazao kako misli da je ovo bila najbolja partija njegovih nogometaša ovog proljeća.

Ali, i da će još bolje partije stići u budućnosti. No, zbog lošije odrađenog prvog dijela sezone, titula jesenskog prvaka po prvi puta u povijesti završila je u “riječkim rukama”. Nakon jedanaest godina vladavine u HNL-u, Dinamo više nije najdominantnija momčad lige. Kao da su modri dužnici svojim navijačima.

“U prvom dijelu sigurno da nismo bili na nekom svom nivou. Pred kraj jesenskog dijela, kad nas je preuzeo Petev, polako se to vraćalo na svoje, što se sad u ovom dijelu sezone vidi. Da smo bolji iz utakmice u utakmicu. I atmosfera je drugačija. Sretan sam zbog zajedništva. Svi smo u ovom zajedno i kao takvi napredujemo”, istaknuo je Hodžić.

Rijeka godinu dana ne zna za poraz

Rijeka već godinu dana ne zna za poraz. Posljednji puta Riječani su izgubili 5. travnja 2016. godine u Koprivnici, kad su bili poraženi 3-0 u polufinalu Kupa od Slaven Belupa.

A bilo je tu zahtjevnih gostovanja poput onog kod Bašakšehira, igrali su bijeli u međuvremenu i tri puta s Dinamom, tri puta su gostovali na Poljudu i svaki put izašli neporaženi iz tih utakmica. Podatak je koji sve govori. Ukupno 30 pobjeda i 10 remija u tri natjecanja.

“Rijeka ima dobru momčad, dosta kvalitetnih igrača i neće nam biti lako. Tu je i taj niz. No tu smo da ga prekinemo. Kažem, mi smo Dinamo, najbolji klub u Hrvatskoj. Njihova najopasnija karika za nas je Franko Andrijašević koji zabija ove sezone”.

Najavljuje se da će Petev na Rijeku s istom postavom kao protiv Osijeka. Znači, Dinamov sastav na Rujevici trebao bi izgledat ovako:

Petev na Rijeku s prvih 11 kao protiv Osijeka?

Livaković na golu. Bokove će držati desno Matel, lijevo Pivarić. Centralni stoperi bit će tandem Lešković i Perić. Ispred njih će biti kapetan Antolić i Pavičić.

Sammir će biti u srcu veznog reda, desno od njega Soudani koji će napadati s desnog krila, lijevo Šitum, dok će u vrhu napada biti Hodžić.

Znači, dogodilo se da će Lešković i Perić biti tandem u ovako bitnoj utakmici. Da nije bilo ozljeda, sasvim je jasno da bi tu igrali Sigali – Benković.

I dok je Lešković čovjek koji je kotirao kao “prva zamjena” (a sad zabija pobjedničke golove), Perića nije bilo nigdje. On je totalno iznenađenje.

Petev polaže nade u formulu uspjeha protiv Osijeka i na Perićevu visinu, koju je koristio kod kornera i slobodnih udaraca prošle subote. Hoće li mu se to pokazati pravim potezom i na Rujevici, vidjet ćemo.

Matel je istisnuo Stojanovića koji je na priprema na Turskoj izgledao kao da je u prednosti kod Peteva, Rumunj igra u životnoj formi. Domagoj Pavičić nije bio sigurno rješenje za prvi sastav, a Petev ovog trenutka bez njega ne može zamisliti momčad.

Šitum je također bio u drugom planu iza Ante Ćorića. Sammir je došao skroz nespreman, do priprema u Beleku nije trenirao 65 dana, a pogledajte ga sad kakvu ulogu ima.

Jedan je od krucijalnih igrača momčadi i čovjek u kojeg struka kluba polaže velike nade, pokretač napada, čovjek za “onu” loptu.

Soudani nije ni bio na pripremama zbog ozljede koju je zadobio na afričkom Kupu nacija u dresu Alžira, sad se od njega očekuje da presudi Rijeci kao što je to bio slučaj u splitskom derbiju protiv Hajduka krajem prošle godine.

Prskalo protiv Hodžića

“Ne bih se htio mješati u posao svog trenera. On je šef, on određuje. To je njegova odluka”, dao je do znanja bosanskohercegovački reprezentativac.

Na vratima Rijeke stajat će jedan od najsigurnijih golmana lige Andrej Prskalo, koju je svoju šansu iskoristio odlaskom Vargića u Lazio. Na njega će jurišati trenutno najubojiti napadač lige, uz Muzafera Ejupija iz Osijeka. Hodžić protiv Prskala. Zanimljiv dvoboj.

“Gledajte, kao što Dinamo u svaku utakmicu ulazi da pobijedi, tako ja u svaki dvoboj ulazim da zabijem pogodak. Ne opterećujem se golovima. Najvažnije je da pobijedimo u subotu”.

Hodžić ističe kako će Dinamo osvojiti naslov, ali težak je put pred modrima do trijumfa.

“Malo nam matematika ne ide na ruku. Ali unatoč tome vjerujem da ćemo osvojiti titulu. Ma što vjerujem, siguran sam”, zaključio je Hodžić.