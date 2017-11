‘HERR SKIBBE, AUF WIEDERSEHEN’: Bijesni Grci su već ‘pokopali’ izbornika, a znaju se i imena mogućih nasljednika

Na dan uzvratne utakmice dodatnih kvalifikcija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2018. godine između Grčke i Hrvatske, grčki mediji dočekali su izbornika Michaela Skibbea s jasnom porukom ‘Auf Wiedersehen’.

Grčki mediji su nakon zagrebačkog debakla prekrižili njemačkog stručnjaka i traže njegov odlazak. Skibbe je grčku vrstu preuzeo u listopadu 2015. godine nakon neuspjelih kvalifikacija za Euro 2016.

AJMO VATRENI, ČITAVA NACIJA JE UZ VAS! Hrvatska na vrućem Karaiskakisu traži potvrdu plasmana na SP: Grci se nadaju – čudu

U GRČKOJ VLADA PRAVA DEPRESIJA ZBOG – HRVATA! Vatreni istraumatizirali Grke kao nikad prije: ‘Ima li Skibbe Ahileja da ubode Hrvatsku?’



‘Ne želi priznati da je pogriješio’

Skibbe je tada postao četvrti trener na toj funkciji u manje od godinu dana. Nakon odlaska Santosa 2014. kormilo grčke reprezentacije preuzeo je Talijan Claudio Ranieri, no on je smijenjen u rujnu nakon što je Grčka doživjela prvi poraz od Farskih otoka u kvalifikacijama za EP 2016. Njega je naslijedio Kostas Tasanas, a reprezentaciju je tada preuzeo Urugvajac Sergio Markarian koji je smijenjen nakon drugog poraza Grčke do Farskih otoka.

Skibbe je s Grčkim nogometnim savezom potpisao ugovor do listopada iduće godine. Grci su na njega bijesni jer smatraju kako je u prvom suretu zabrljao sve što je mogao. Od izbora igrača, samog vođenja utakmice te izmjene igrača. Nikome nije jasno kako su u Zagrebu primili četiri gola, a u deset utakmica kvalifikacija tek šest golova.

Dio medija nagađa kako bi uzvratni ogled protiv hrvatske reprezentacije mogla biti Skibbeova posljednja utakmica za grčkim kormilom.

“Skibbe javno ne želi priznati da je pogriješio, ali je shvatio da je u Zagrebu sve krenulo po zlu i sada to pokušava promijeniti. Ne samo da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo, već i da izbori ostanak na klupi reprezentacije,” piše Onsports.

Sokratis poziva na jedinstvo

List Kathimerini piše kako je “grčka reprezentacija zaboravila što znači držati loptu i stvoriti igru”.

“Srećom, hrvatska reprezentacija se u Zagrebu zaustavila na 4-1. Vrijeme je za radikalnu promjenu i obnovu reprezentacije. Skibbe može ostati ukoliko promijeni ‘atletski mentalitet’.”

Sportski dnevnik Protahlitis već navodi imena mogućih nasljednika. Najglasnije se spominju Traianos Dellas i Angelos Anastasiadis.

Skibbe nije želio previše komentirati nagađanja o napuštanje reprezentacije. Tek je kratko poručio:

“Ne mislim da će biti tako.”

Zanimljiva je i poruka grčkog braniča Sokratisa Papastathopoulosa na njegovom profilu na društvenim mrežama.

“U ovom teškom trenutku za našu reprezentaciju važno je da ostanemo zajedno. Moramo vratiti izgubljeno poštovanje, to je ono što dugujemo Grcima. Cilj je dati sve od sebe i boriti se kao što to Grci znaju”, napisao je branič Borussije Dortmund.