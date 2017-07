HAJDUKOVI NOGOMETAŠI U ŠOKU NAKON REMIJA: ‘Ne znam što reći, zaboravimo baš svaki detalj današnje utakmice’

Nogometaši Hajduka imali su prednost od 2-0 u Zaprešiću protiv Intera koji je u tim trenucima izgledao kao momčad spremna napustiti travnjak s punom mrežom golova. Završilo je 2-2.

Susret 2. kola hrvatskog prvenstva u kojem je Hajduk pokazao dobru igru, ali i u kojem je u tri minute primio dva pogotka te u konačnici osvojio bod, ovako je prokomentirao Josip Radošević:

‘Zasluženo do boda’

“Ne znam što reći, imali smo sve, trebali voditi 5-0 na poluvremenu, a onda smo počeli griješiti. No, i pogreške su sastavni dio igre, sve je to nogomet. Meni je najvažnije što smo pokazali da se dižemo, svaku utakmicu igramo sve bolje, a ovo trebamo zaboraviti, da uđemo čiste glave u sraz s Brondbyjem, zaboravimo baš svaki detalj današnje utakmice. Kažem, meni je najvažniji dojam, igramo dobar, baš dobar nogomet. Pošteni smo i rezultati će doći.”

Asistent i strijelac Nikola Vlašić, piše Goal, je dodao:

“Odlično smo otvorili susret, trebali smo zabiti još koji gol, igrali smo sjajno, stvorili puno pravih šansi. Ne znam što nam se dogodilo u nastavku, to moramo analizirati i naučiti iz svojih grešaka. Inter je u završnici prezueo inicijativu, mogli smo primiti i treći. Moja igra? Zadovoljan sam, to je bilo dobro, ali što nam to znači kad nismo pobijedili!?”

“Jako zanimljiva utakmica, mi sigurno možemo biti zadovoljni bodom. Imamo puno novih igrača, još se tražimo, možda zato nismo dobro igrali prvih 60 minuta. Hajduk me se dojmio, puno su bolji nego prošle sezone, ali mi smo u zadnjih pola sata pokazali da se možemo nositi s takvom momčadi. Zasluženo smo osvojili bod”, dao je svoje viđenje igre Jakov Puljić, strijelac gola vrijednog boda.

‘Hajduk je stvarno dobar’

Nikola Rak je ovako opisao ogled:

“U prvom poluvremenu nas nije bilo nigdje, bili smo u ‘kanalu’ i mogli smo dobiti barem pet komada! Baš smo svi razočarali u prvih 45 minuta, kako sami sebe, tako i jedni druge. Hajduk je i početkom nastavka pogodio vratnicu. Da je to ušlo, vjerojatno bi bilo gotovo. Onda smo se probudili nekako, zaigrali puno bolje, došli do zraka i boda. Imali smo i šansu za pobjedu, ali to bi ipak bilo nerealno. Ovaj Hajduk je stvarno dobra momčad.”