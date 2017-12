HAJDUKOVCI OKRENULI LEĐA TORCIDI: ‘Odnos s navijačima nas opterećuje, ne volim se dodvoravati nikome’

Hajduk je u 20. kolu, posljednjem prije zimske stanke, ostvario najveću pobjedu ove sezone.

Bijeli su u nedjelju poslijepodne razbili Inter s 5-0 na svom Poljudu. Hajduk je tako najvećom pobjedom sezone zaključio godinu. Na toj se utakmici prvi put nakon dugo vremena dogodilo da igrači nakon susreta nisu došli pozdraviti Torcidu. No, o tome nije bilo riječi. Međutim, trener Hajduka Željko Kopić govorio je o (ne)odnosu s navijačima…

“Taj odnos dosta opterećuje ljude u klubu i igrače. Ja generalno ne volim pričati i dodvoravati se, nego raditi. Nakon utakmice u Osijeku sam otišao razgovarati s navijačima, rekao im da ćemo se baciti na galvu… To se moglo i vidjeti u utakmicama koje su uslijedile, a tko je koga danas išao pozdraviti ili nije, može se gledati i nespretno i ovako i onako…. Ja u dublju analizu neću ulaziti, ne želim, niti imam ingerencije. Moja je želja da igrači pokažu svima da su pravi i da će se protokom vremena vratiti kvalitetna atmosfera na tribinama, kakvu je Hajduk u najvećem dijelu imao i što mu pripada”, kazao je Željko Kopić čije riječi prenosi Goal.com.

Splićani su uvjerljivom pobjedom zasjeli na drugu poziciju HNL-a. Dinamo je vodeći, modri su jesenski prvaci…



“Ja bih prije svega rekao da smo drugi na tablici i da smo ušli u polufinale kupa. Od kad sam ovdje, igrači su pokazali hrabrost i odlučnost, teško je pričati koliko će biti bodova i za što će to biti dovoljno. Na meni je da pripremim momčad, da budemo što bolji, a za što će to biti dovoljno, to stvarno ne znam…”

Je li Ohandza jedan od takvih, dao je puno, a nema ugovor…?”On je za nas bitan igtrač, posjeduje kvalitetu. Već sam rekao da je moj zadatak da mu kroz trenažni proces omogućim što manje ozljeda i da bude što spremniji. Što se tiče produženja ugovora, to ćemo iskomunicirati na razini kluba. Treba mi svaki kvalitetan igrač”, istaknuo je Kopić.

Zanimljivo je bilo i na tribinama. Dalmatinski portal javlja kako su navijači na Sjeveru izvjesili poruku ‘sretni blagdani na minus 12’, pisalo je na transparentu kojim navijači Hajduka aludiraju na ogroman zaostatak za vodećim Dinamom. Na tom dijelu tribine su navijači nosili prigodne crvene kapice.

Igrači su nakon posljednjeg sučeva zvižduka odmah otišli prema svlačionici, a s tribine je opet zaorilo ‘igrajte, pi*kice’.

“Odgovornost, a ne demagogija” i dalje je transparent koji sa sjevera Poljuda šalje poruku Upravi Hajduka.

HAJDUK – INTER 5-0

RIJEKA – RUDEŠ 3-0

Subota:

DINAMO – CIBALIA 1-0

ISTRA 1961 – OSIJEK 1-1

Ponedjeljak:

SLAVEN BELUPO – LOKOMOTIVA 0-0 nastavak (14 sati)