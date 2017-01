HAJDUKOVA LEGENDA O SLUČAJU OHANDZA: ‘Što će ti najbolji ako je na tribinama?’

Već nekih mjesec dana traja neizvjesnost oko produljenja ugovora između splitskog Hajduka i njegova 25-godišnjeg napadača Francka Ohandze. Ugovor igrača koji ‘živi’ na relaciji tribina-klupa-travnjak važeći je tek do kraja lipnja sljedeće godine.

Tvrdilo se ranije da Hajduk svom često ozlijeđenom igraču nudi dvostruko izdašniji ugovor od aktualnog (što je navodno 150,000 eura), ali i da igrač i njegov agent tu ponudu odbijaju smatrajući da Ohandzine kvalitete vrijede više. Situaciju kojoj se rješenje ne nazire prokomentirao je za Slobodnu Dalmaciju legendarni Hajdukov igrač i trener Ivan Buljan.

“Moraju u Hajduku utvrditi kakvo je njegovo zdravstveno stanje, jer ako nije sposoban igrati barem malo u kontinuitetu onda je to – do viđenja! Može on biti najbolji napadač, ali ako ne igra i toliko pauzira, što će ti najbolji ako je na tribinama?”, pita Buljan i zaključuje:



“Nema tu sentimentalnosti, koliko god možda oporo zvučao. Hajduk mu je nešto ponudio i to mi se čini u redu, a on kalkulira, on ili njegov menadžer, svejedno. A zapravo je rizik na klubu, ne bi bilo čudno da mu se zbog ozljeda u trenutku kad manje igra nego što pauzira klub sasvim zahvali i da mu uopće ne ponudi produžetak ugovora. Ne možeš odigrati jednu, dvije, pa šest pauzirati! Nijedan klub takav luksuz ne bi smio trpjeti, a posebno Hajduk koji mora gledati svaki euro ili kunu.”