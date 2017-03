HAJDUKOV TRENER NAKON PORAZA: ‘Ne sjećam se da nam je Osijek zapucao u okvir’

Nakon što su nogometaši Osijeka s 2-1 slavili protiv Hajduka u derbiju hrvatskog nogometnog prvenstva sud o viđenom podijelili su treneri momčadi.

“Slatka pobjeda protiv velikog protivnika. Zahvala igračima i navijačima. Utakmica je bila baš dobra, znali smo gdje možemo iskoristiti njihove slabosti i ostvariti svoje ciljeve što su svakako bokovi. Imali smo malo problema poslije izgubljenih lopti, ali znali smo da moramo preuzeti rizik. Danas su moji igrači bili bolji u svakom trenutku igre. Napokon sam imao dva vezna igrača koja su bili raspoloženi i pozicijski stajali odlično”, prenose Sportske novosti riječi Osijekova trenera Zorana Zekića.

HAJDUK PORAŽEN U GRADSKOM VRTU: Ejupi odveo Osijek do pobjede i začinio borbu za Europsku ligu

Mišljenja trenera Hajdukove momčadi bilo je drugačije.



“Teška utakmica dvije momčadi koje su htjele pobijediti. Osijek je dobro čuvao loptu, a mi smo pokušavali preko kontri i do penala smo imali nekoliko dobrih šansi za gol. Ne sjećam se da nam je Osijek zapucao u okvir. Presudila je jedna greška nakon kornera i penal. Jako sam razočaran rezultatom, ali ne i igračima koji su cijeli tjedan dobro radili. Osijek je iznimno fizički jaka i kvalitetna momčad, a Ejupi me nije iznenadio. Štoviše, iznenadilo me što nije igrao u srijedu u Kupu, no nije on jedini opasan. Nama sada predstoji pripremiti se za Rijeku jer nam je to prilika da se dobrim rezultatom iskupimo pred navijačima”, poručio je Joan Carrillo.