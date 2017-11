HAJDUKOV TRENER NAKON IZNENAĐUJUĆEG PORAZA NE ŽELI DATI OTKAZ: ‘Ne, neću napustiti ekipu’

Šokantan poraz Hajduka od Rudeša u utakmicu odigranoj u subotu na Poljudu sasvim očekivano bio je popraćen pitanjem za trenera splitske momčadi o mogućem odstupanju s klupe. Joan Carrillo dao je negativan odgovor.

Hajduk je prednost od 2-0 prokockao i upisao 2-3 poraz pred svojom publikom koja je igrače potom ispratila zvižducima i prijetnjama. Odgovornost je, jasno, na treneru Carrillu koji je bio suočen s očekivanim upitom.

ŠOK NA POLJUDU, HAJDUK – RUDEŠ 2-3: Posljednjeplasirana momčad HNL-a iznenadila Splićane nadoknadivši dva gola manjka

TORCIDA MUK ZAMIJENILA PRIJETNJAMA HAJDUKOVCIMA: ‘Dobit ćete batine!’



“Ne, neću napustiti ekipu. Ja imam više informacija od vas, moj ugovor je tu, ne mogu ništa učiniti, a ako vodstvo kluba misli da ne zaslužujem tu biti, to je na njima. Meni kao treneru ostaje da radim i mislim na sljedeću utakmicu. Mislio sam da će prvo pitanje biti kako ja vidim utakmicu”, prenosi Dalmatinski portal riječi španjolskog stratega koji je kritiziran i zbog pomankanja kritike prema sebi samome:

“Kada pobjeđujemo, pobjeđujemo svi, a kada gubimo, gubimo svi, ja prvi s njima. Nismo izgubili zbog taktičke nesigurnosti ili fizičkog pada. Drugi faktor je psihičke naravi, to je ono što čini kompletnu cjelinu, a to nismo imali. Nismo djelovali kao momčad, a to je ono kad se bacaš na glavu da što prije dođeš u reposjed lopte. Ponavljam da protivnik nije dobio ovu utakmicu, mi smo je izgubili.”

Dodao je:

“Nije Rudeš dobio utakmicu u drugom poluvremenu nego smo je mi izgubili jer nismo igrali kao momčad. Na poluvremenu sam govorio da utakmica nakon 2:0 nije gotova i da moramo izaći s jasnim stavom da postignemo treći gol. Teklić je imao jednu situaciju, a nakon što su nam dali gol bilo je nekoliko situacija koje mi se nisu svidjele.”