KAPETAN PRIZNAO: ‘Ne krivim golmana, čovjek je opalio s centra. Penal? Imali smo dogovor, ali…’

Unatoč ogromnom optimizmu i najavama koje su sugerirale da bi se moglo dogoditi ‘čudo’, nogometaši Hajduka nisu uspjeli nadoknaditi 0-2 protiv Evertona iz prve utakmice i na svom Poljudu u uzvratu play offa Europske lige ugurati se u skupine natjecanja. Završilo je 1-1.

Daleko od toga da Hajduk nije imao šansu. Držala je splitska momčad vodstvo na poluvremenu, no samo koju sekundu nakon što se ponovno krenulo s centra sjeo je u mrežu Stipice upravo nevjerojatan pogodak i ohladio Poljud i domaće nogometaše. Šansa se ponovno ukazala u trenutku kad je za domaćina sviran udarac s bijele točke. Erceg, koji ga je i izborio, htio je pucati, Said je inzistirao da puca on, preuzeo odgovornost i proslavio Evertonovog golmana Pickforda.

Upravu tu situaciju, ali i cijelu utakmicu prokomentirao je Hajdukov kapetan Zoran Nižić za HTV, a prenosi Goal:



“Imamo za čime žaliti, imali smo Everton! Primili smo neshvatljiv gol, neću kriviti golmana, kolektivna je pogreška, ali čovjek je opalio s centra. Saidov penal? Ako se osjećao dobro da puca… Iako, imali smo dogovor u svlačionici tko treba pucati…”

A strijelac za englesku momčad, Gyfil Sigurdsson, kazao je ovo:

“Počeli smo loše i zaslužili smo primiti prvi gol, ali moj gol bio je jako važan i dobro smo izvukli utakmicu. Vrlo je važno za klub ući u Europsku ligu, uložili smo puno novca, došlo je puno novih igrača, a i to je jedan put do Lige prvaka.”