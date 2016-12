HAJDUKOV KAPETAN OTVORIO DUŠU: Kalinić se raspričao o bojkotu trenera i svom odlasku iz kluba

Neminovnim se čini rastanak golmana hrvatske nogometne reprezentacije Lovre Kalinića od Hajduka. Splitskom klubu potreban je novac, Kaliniću izazovi, a ponuda navodno ima k’o u priči.

Sam Kalinić nije spreman previše otkriti o mogućoj budućoj destinaciji, rane koje mu je nanio neuspjeli transfer u Aston Villu očito su i dalje duboke, a lekcija pritom naučena. Zato Hajdukov golman, prenosi nogometni portal Goal, kaže:

SVI SU LUDI ZA LOVROM: U tijeku je prava borba ciframa između tri kluba za Kalinića

Ni riječi o transferu

“Obećao sam sebi da više neću pričati o transferu dok se ne dogodi. Opekao sam se prošle zime i odlučio da sve prepustim klubu i agenciji koja me zastupa. Ako dođe ponuda koja zadovoljava obje strane, moji će me agenti obavijestiti, i to će biti to. a do tada sam na odmoru. Uostalom, nisam ja nezadovoljan ni u Hajduku, gdje će mi biti ljepše nego kod kuće?! Lijepo mi je, sportski gledano ovo je bila moja najbolja godina, ali se nadam da će u budućnosti biti još i boljih.”



Kalinić: Da barem mene vani prihvate kao što smo mi u Hajduku prihvatili strance https://t.co/MvlyuyTFfo pic.twitter.com/dZSSJV0ECD — Goal.com Hrvatska (@Goal_Hrvatska) December 22, 2016

A Hajdukova tekuća godina, smatra Kalinić, može se gledati iz dva kuta:

“Ove godine smo bili jako dobri u Europi, ostaje žal što smo ostali kratki za taj mali korak, već smo jednom nogom bili u Europskoj ligi, tamo gdje sam već jednom bio 2010. godine. Način na koji smo ispali jako boli, proživljavao sam ga jako dugo, pitao se jesam li mogao još koji udarac obraniti, jesam li trebao pucati penal…. Želio sam, bio sam spreman, ali Ćosić je na toj utakmici zabio dva gola, osjetio je da može zabiti i penal… Da bar jesam, možda bi danas sve bilo drugačije. A što se tiče prvenstva i Kupa, jasno je da smo podbacili, i da ćemo na proljeće morati jako zapeti da popravimo dojam.”

Bojkota nije bilo

Bilo je onih koji su ustvrdili da je dio Hajdukovih igrača svjesno igrao ispod razine te na taj način zapravo namjestio otkaz treneru Marijanu Pušniku. Kalinić tvrdi da u tome nema istine.

“Dok sam ja kapetan, to se nikad neće dogoditi, a ni do sada se nije dogodilo da igrači bojkotiraju trenera. Naše je da treniramo i slušamo što trener kaže, a ne da se bavimo time tko će biti trener. To je posao ljudi koji vode klub. Na treningu je to izgledalo dobro, no na utakmicama nije bilo kako treba. Očekivali smo da će biti bolje, ali očito se neke stvari nisu poklopile. Nismo izgledali dobro, čelnici kluba su to odlučili presjeći, i na nama je da nastavimo raditi s novim trenerom. Nema tu puno filozofije. Očito je u pitanju bila psiha, popustili smo, nismo dobro igrali, ali priče o nekakvom bojkotu ne stoje. Barem ja za njih ne znam, a kao kapetan bih sigurno znao da se nešto događa.”, kaže Kalinić uz dodatak da svlačionica diše kao jedan:

“Priče o raskolu u svlačionici nisu istinite, među nama nije bilo nikakvih problema. Da se razumijemo, kad 30 ljudi šest mjeseci provede skupa, jasno je da ima i trzavica, da na treningu bude i udaraca…, jer svatko se bori za svoju poziciju. Ali kad uđeš u svlačionicu, sve se zaboravi. Imali smo i dosta druženja, željeli smo da se stranci osjete prihvaćeni i vjerujem da ni oni nemaju primjedbi. Volio bih da i mene tako prihvate kad jednoga dana odem negdje u inozemstvo, da se osjećam kao kod kuće, kao što se oni osjećaju.”

Ako nije Hajduk…

Priče tko će u utrci Rijeke i Dinama stići do naslova prvaka, Kalinića, koji kaže da ‘sve dok prvak nije Hajduk, potpuno mi je svejedno tko će biti’, ne zanimaju, no Hajdukove navijače svakako zanima tko će braniti mrežu ukoliko on ode.

“Hajduk je oduvijek imao sjajnu golmansku školu i sjajne golmane. Tako će biti i nakon mog odlaska, gol Hajduka ostaje u sigurnim rukama, samo je pitanje za koga će se trener odlučiti, kome će ukazati povjerenje”, uvjeren je Kalinić.