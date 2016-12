HAJDUKOV BRANIČ BRANI SE PRED NAVIJAČIMA: ‘Lažu kad kažu da sam naviše put viđen pijan i da sam pijančina’

Ovo su mozda najtezi dani u mojoj karijeri.. Isto tako ovo je prvi put da radim nesto ovakvo, ali moram jer previse je tu lazi, neistine i to stvarno boli. Ovo sto pisem upuceno je svim navijacima i ljubiteljima Hajduka. Kao sto znate na internetu se pojavila slika iz nocnog kluba na kojoj sam ja. Opravdanja za taj izlazak nema nakon poraza bilo je nepromisljeno od mene izac i ovim putem se ispricavam svim navijacima Hajduka jer covjek uci dok je ziv pa tako i ja. Od svega su me najvise pogodile lazi kao sta su najvise je puta viden pijan, pijancina, izlazi non-stop, ne cijeni klub i navijace…da ne nabrajam dalje..Zasto to rade i zbog cega? Nije mi jasno. Volim svoj klub i svoje navijace i necu dopustit da moje ime bude na losem glasu. Ja sam nogometas, moj posao je da igram i treniram najbolje sto znam i jedino me to zanima. Nikakvi nocni klubovi mi nisu u interesu. Puno puta sam cuo takve price, ali ovaj put je stvarno DOSTA. To bi bilo to od mene. Sretan Bozic i sretnu Novu godinu zeli vam vas Lorenco.❤💙HŽV

A photo posted by Lorenco Šimić (@l_simic5) on Dec 20, 2016 at 8:11am PST