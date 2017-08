HAJDUK U OZBILJNIM PROBLEMIMA UOČI DERBIJA! Protiv Dinama bez pola momčadi: ‘Idemo na pobjedu’

Nogometaši Hajduka u Zagreb će na derbi otputovati bez šestorice nogometaša.

Trener Splićana Joan Carrillo, tako, protiv Dinama u nedjelju neće moći računati na usluge Ercega, Lopeza, Pešića, Tudora, Grbića i T. Bašića. Radošević će putovati s momčadi, a Španjolac se nada kako će biti spreman za nastup od prve minute, dok će Tudor pauzirati još dva tjedna. Carrillo je dan uoči derbija s Dinamom najprije rekao:

“Narodu hrvatske čestitam današnji praznik, znam bitnost toga svega što se dešavalo”.

Erceg rekao da bi bez jedne noge istrčao, ali..

“Borja Lopez ima problem s aduktorom kojega treba malo zaliječiti, a nakon utakmice protiv Borndbyja bio je jako umoran i u razgovoru s liječnicima smo odlučili da ostane doma. Ante Erceg također ima problema, a i umor je prisutan. Zatim Toma Bašić koji trenira s momčadi, ali je daleko od prave forme. Ivana Pešića su stisla leđa, danas je slabije i hodao. Ne putuju još Grbić i Tudor. Svih šest čeka samo da im kažemo ‘da’ da igraju. Erceg je rekao da bi bez jedne noge istrčao, ali ako se ne može, on mora to prihvatiti. Naći ćemo nekoga tko će ih zamijeniti, tu neće biti problema”, izjavio je Carrillo na presici uoči Dinama i dodao kako se Hajduk natječe na tri fronta i tako moraju pristupiti svakoj utakmici.



“Brondby je za nas prošlost. Da bi imali lijepu budućnost moramo se koncentrirati na sutrašnju utakmicu. Idemo u Zagreb pobijediti Dinamo jer to su nam važna tri boda. Znamo njihovu snagu, ali i naš potencijal. Ako su naši igrači uvjereni da možemo pobijediti, onda ćemo slaviti, a ako nismo, onda najbolje da ostanemo doma.”, istaknuo je španjolski strateg.

Sve više rastemo

Carrillo se osvrnuo i na trenutnu formu svojih nogometaša u odnosu na formu koju su imali na proljeće.

“Što se nas tiče, pozitivno je što nismo imali puno promjena u momčadi i sve više rastemo. Dinamo je promijenio trenera i sistem igre. Sad igraju 4-2-3-1, sigurno će biti različita utakmica. Na početku smo prvenstva gdje su jedna i druga momčad jako krenule. Ako im odlučimo prepustiti inicijativu, to će biti dobro za Dinamo, a loše za nas. Moramo biti hrabri, a obrana dobro koncentrirana s obzirom na kvalitetu njihova napada”.

Prokomentirao i Everton

Konstatirao je da se vraća Josip Radošević, dok će Fran Tudor morati produžiti bolovanje na još dva tjedna. Komentirao je Carrillo i ždrijeb play-offa Europske lige, gdje ih čeka poznati i ugledni Everton kojeg će predvoditi Wayne Rooney.

“Uspoređivati financije i igrače nema potrebe. Dopala nas je dosta jača momčad, ali mi ćemo svejedno ići na pobjedu jer uvijek je to jedanaest na jedanaest. Nogomet je strast jer dva plus dva tu ne treba uvije biti četiri. Imamo nadu, znamo naše pozitivne stvari i to ćemo primijeniti. Nema šanse da nam pariraju u volji i htijenju, a to dobijamo i preko poticaja naših navijača. Trebamo prvo odigrati s Dinamom, a onda ćemo o Evertonu. Uglavnom, zadovoljan sam ždrijebom”, zaključio je Carrillo, prenosi Dalmatinski portal.