HAJDUK NE ŽELI REPREZENTACIJU NA POLJUDU DOK JE AKTUALNO VODSTVO HNS-a NA VLASTI? ‘Na tu temu ne možemo razgovarati’ [ANKETA]

Predsjednik Hajduka Ivan Kos je u intervjuu za 24 sata, između ostalog, govorio i o odnosu na relaciji Hajduk-HNS, kao i o nekim određenim ljudima unutar Saveza i situaciji u istom, Davoru Šukeru, o Hrvatskoj na Poljudu. Prema onome što je kazao, možemo samo reći da hrvatska nogometna reprezentacija od strane Hajduka ne želi reprezentaciju Hrvatske na Poljudu sve dok su Davor Šuker i društvo na vlasti u Hiltonu, kao i dok se ne dogode mnoge promjene unutar Saveza koji je nedemokratičan.

Kos je na novinarsko pitanje “ima li promjena u odnosima s HNS-om, jesu li se očitovali o vašoj Analizi stanja u hrvatskom nogometu”, kazao sljedeće:





“Na žalost, nema nikakve komunikacije između Saveza i nas kao najvećeg hrvatskog nogometnog kluba, i žalosno je da na taj način funkcioniramo. Mi smo napravili dokument koji bi im trebao otvoriti oči, a kad bi samo malo otvorili oči i vidjeli što i kako mi radimo, mislimo da bi nam hrvatski nogomet puno brže krenuo prema naprijed, jer u ovom trenutku ne ide u smjeru u kojem svi to želimo”.

‘Svojim nekomentiranjem pokazuju da je ono što smo mi napisali točno’

Kos je naglasio kako iz Hiltona nisu dobili nikakav odgovor…

“Svojim nekomentiranjem pokazuju da je ono što smo mi napisali točno, da su netransparentni, da su zatvoreni, da šačica pojedinaca koji su unutra vode računa samo o svom interesu… Volio bih da me demantiraju, da dokažu kako je stanje bolje nego što smo im mi to napisali u Analizi”, dodao je Kos.

Predsjednik Hajduka komentirao je i nove ljude u Savezu, Heraka, Kustića…?

‘Veselim se danu kad će Hrvatska zaigrati na Poljudu, ali…’

“Karte su promiješane i ponovno podijeljene, ali na žalost, među istim sudionicima igre. Ja tu ne vidim novu krv, novu energiju, novi zamah…, oni su se samo malo presložili. Ovim potezima oko infrastrukture i EU fondova potvrđuju da četiri prethodne godine nisu radili baš ništa, i ne vjerujem da će provesti ni ovo što su sada najavili, a što mi od njih godinama tražimo”.

Kos ne vjeruje kako će u Kupu nacija Hrvatska odigrati domaću utakmicu na Poljudu…

“U ovoj konstelaciji snaga mi je to gotovo nevjerojatno. HNS mora napraviti niz predradnji da bi se to dogodilo, jer igranje utakmice na Poljudu je samo jedan segment. Splićani su nedavno na rukometnom prvenstvu pokazali kako se navija i voli Hrvatsku, i svi smo na to ponosni. Veselim se danu kad će Hrvatska zaigrati na Poljudu, a to će se dogoditi tek u trenutku kad se za to stvore uvjeti, kad se dogode mnoge promijene u HNS-u. U ovoj konstelaciji snaga, i s ovim vodstvom na čelu Saveza, na tu temu ne možemo razgovarati”, rekao je Kos.