HAJDUK NAKON 43 GODINE SAZNAO ISTINU: Vrhunsku momčad Francuzi su na dopingu izbacili iz Europe

Igrači Hajduka 1974. godine poraženi su u drugom kolu Kupa prvaka 1974. od St. Ettienea u čudnim okolnostima i sumnjali su da su igrači francuske momčadi pod dopingom, a izgleda da su i bili u pravu.

Hajduk je to godine imao fantastičnu momčad i u prvoj utakmici je pobijedio sa 4-1 na svom terenu, a niti u uzvratu u Francuskoj stvarni nisu izgledale tako loše po Bile jer su pola sata prije kraja imali 1-1. No tada je nestalo struje, a Francuzi su u nastavku nakon polusatne pauze letjeli terenom, zabili četiri gola i prošli dalje u tom europskom natjecanju.

“Kad smo zabili taj gol za 1-1, svi smo mislili da je gotovo, da sigurno prolazimo dalje. Što se nakon toga dogodilo, ni dan danas ne mogu objasniti”, rekao je u jednom od intervjua Ivan Buljan.





Potvrda u biografiji

Svi su igrači Hajduka sumnjali da nešto nije u redu i da su Francuzi tu utakmicu odigrali pod dopingom, a potvrda da je tako zaista i bilo stigla je 43 godine poslije, piše 24 sata.

Jean-Franois Larios bio je član momčadi St. Etiennea tog dana te je u svojoj biografiji priznao kako im je liječnička služba davala nekakve tablete od kojih su dobivali snagu:

“Prišao mi je netko iz liječničkog tima i dao mi bijelu tabletu. Rekao mi je da su to vitamini i da će me to malo motivirati. Na terenu sam osjetio nevjerojatnu snagu, ali kasnije je to bio pravi pakao. Nisam mogao spavati, kao da je netko isisao energiju iz mene”, rekao je Larios i dodao kako je zbog toga imao probleme kasnije u životu.

“Posljedice sam osjećao i nakon što sam prestao igrati nogomet. Trebao sam nekako kompenzirati to što više ne uzimam doping, s hranom, pićem ili drogom, ja sam kompenzirao sa svo troje.”

Prava je šteta što se sve odigralo na takav način, jer Hajduk je te godine imao momčad za sam vrh Europe.