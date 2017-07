HAJDUK MOŽE SAMO GLEDATI I SANJATI: Splićani se neće i ne mogu novcem utrkivati s Mamićem

Braća Roko i Martin Baturina imaju ponudu Dinama, ali ništa još nije definirano, a kamoli potpisano, izvještava Dalmatinski portal.

Braća Baturina talentirani su nogometaši koji više nisu članovi RNK Split. To je izazvalo interes Hajduka, ali i zagrebačkog Dinama. No, ako dođe do dileme Hajduk ili Dinamo, ‘bijeli’ se neće novcem utrkivati s Mamićem, odnosno momčadi iz Maksimira. Iako Hajduk dobro posluje i ostvaruje sjajne rezultate i prihode, ni približno nema toliko novca kao Dinamo.

S obzirom da talentirani dvojac ima i ozbiljne opcije iz inozemstva, otvorena je i ta mogućnost odlaska van, no nije jednostavno registrirati vani igrača 2003. godište, koji je mlađi sin Mate Baturine. U svakom slučaju stoji činjenica da je Dinamo konkretan i riješen da dovede oba brata, no u ovom trenutku je sve to još uvijek na razini ozbiljnog interesa.