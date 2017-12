HAJDUK GODINU ZAVRŠAVA U PLUSU: ‘Imat ćemo najbolji rezultat u povijesti Balkana, ponosan sam’

“Naši navijači su s pravom nezadovoljni i nestrpljivi jer Hajduk je najveći klub na ovim prostorima”, istaknuo je Kos.

Predsjednik Hajduka Ivan Kos pohvalio se kako je iza kluba vrlo uspješna financijska godina jer je vraćen kredit gradu, a riješena su i ostala potraživanja. Svjestan je, međutim, da je sada došlo vrijeme i da se Hajduk vrati u borbu za trofeje.

HAJDUK SE POHVALIO ODLIČNIM VIJESTIMA: ‘Vjerujem da su današnjim činom svi zagovornici toga konačno došli na svoje’

“Kredit od 30 milijuna kuna vraćen je u cijelosti, precizno 32.324.781,78 kuna. S ponosom mogu istaknuti da smo financijski stabilni te da jako dobro surađujemo s gradom i gradonačelnikom Oparom koji je na čelu našeg većinskog vlasnika”, istaknuo je Kos u razgovoru za 24 sata.



‘Trenutno gradimo temelje’

Nagađa se da bi Hajduk godinu mogao završiti s 40 milijuna kuna dobiti.

“O brojkama ne bih, ali mogu potvrditi da ćemo možda imati i najbolji financijski rezultat jednoga sportskoga kolektiva u povijesti na Balkanu. Platit ćemo porez na dobit, i na to sam ponosan. Budžet Hajduka za sportski segment je 32,9 milijuna kuna, a prva momčad u ovoj sezoni planirana je na 22,5 milijuna kuna. U isto vrijeme prva momčad Rijeke prema dostupnim podacima stoji oko 50 milijuna kuna, a o Dinamu da i ne govorimo. I to je naša stvarnost. Znam da je iza navijača Hajduka 12 godina posta i da moj mandat nije počeo prije godinu i pol kad sam došao, nego mi se ‘lijepe’ i ta prošla vremena. Naši navijači su s pravom nezadovoljni i nestrpljivi jer Hajduk je najveći klub na ovim prostorima i zbog svoje povijesti i navijača zaslužuje trofeje. Trenutno gradimo temelje, neprihvatljivo je da klub poput Hajduka od 1979. radi na dva pomoćna terena, kad danas u svijetu takve uvjete imaju manje-više svi. Kaskamo za najvećima, moramo ih sustići, a nemamo previše vremena, jer nam izostanak trofeja radi dodatni pritisak, no s tim se moramo znati nositi”