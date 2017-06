HAJDUK DOVEO NAPADAČA IZ RIJEKE: ‘Ovo je velik klub s velikom poviješću i najboljim navijačima’

Mladi napadač Franko Kovačević novi je igrač Hajduka.

Križevčanin koji će 8. kolovoza napuniti 18 godina jedan je od najistaknutijih igrača svoje generacije, a Hajdukova struka prepoznala je njegov talent i dovela ga iz Rijeke na Poljud.

“Jako sam zadovoljan što smo se dogovorili i odličan je osjećaj biti igračem Hajduka. Ovo je velik klub s velikom poviješću, najboljim navijačima i čast mi je što ću nositi bijeli dres. Najviše me privukao pristup ljudi iz Kluba i to što sam vidio da imaju viziju i program za razvoj mladih igrača, pa tako i mene. To je presudilo u mojoj odluci, a podršku su mi dali i moji suigrači iz mlađih uzrasta reprezentacije, hajdukovci Tonio Teklić, Bruno Budalić, Domagoj Bradarić i Davor Matijaš“, istaknuo je Franko za službenu internetsku stranicu kluba.



Odmah se pridružuje suigračima na okupljanju

Ugovor s Bijelima potpisao je u petak i odmah se pridružuje suigračima na okupljanju te započinje pripreme s prvom momčadi.

“Želim se što prije prilagoditi i iskazati na pripremama te izboriti za minutažu. Veselim se napornom radu i treninzima i osjećam da mogu zadovoljiti sve što se bude tražilo od mene. Znam da je u momčadi jako puno dobrih igrača, da su kvalitetni i individualno i ekipno. Pratio sam Hajduk prošle sezone i vidio da igra pravi nogomet s loptom na zemlji. Taj pristup najviše mi odgovara”.

Upitan o svojoj igri i najvećim prednostima, skromno je kazao:

‘Ne volim pričati o sebi, više volim kada to drugi primijete’

“Ne volim pričati o sebi, više volim kada to drugi primijete. Jedan od najboljih savjeta koje sam čuo je da što manje pratim što se o meni govori, a da što više mislim na igru i to je moja filozofija. Vjerujem da imam dobar karakter, odlučan sam i uvijek ustrajem do cilja, a to je najvažnije. Ne trebam preskakati stepenice nego se malo po malo razvijati i zato je za mene najbolje bilo doći u Hajduk”, rekao je i za kraj dodao:

“Želio bih se zahvaliti mojim prijašnjim trenerima i klubovima koji su mi puno pomogli i puno toga me naučili. Sada je moj klub Hajduk, želim tu nastaviti napredovati, izboriti se za status i što prije zaigrati pred prepunim Poljudom”, zaključio je mladi napadač Bijelih.