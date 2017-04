GUARDIOLA ISPAO IZ UTRKE ZA JOŠ JEDAN TROFEJ: Pepovi jurišnici pogađali vratnice i gurnuli Arsenal u finale

Nogometaši Arsenala izborili su plasman u finale FA kupa nakon što su u polufinalnom susretu na Wembleyju nakon produžetaka pobijedili Manchester City 2-1.

City je poveo u 62. minuti golom Sergija Agüera, no devet minuta kasnije izjednačio je Nacho Monreal.

SPEKTAKULARNA UTAKMICA NA WEMBLEYJU: Chelsea u finalu, briljantan gol Matića

Sanchez za pobjedu

Do kraja utakmice Građani su bili bliži pobjedi, no dva puta su uzdrmali okvir gola. U 76. minuti je Yaya Toure pogodio vratnicu, a u 82. minutu okvir gola pogodio je i Fernandinho.



Cityjeve promašaje kaznio je Alexis Sanchez postigavši u 101. minuti pogodak koji je odlučio pobjednika. Arsenal će u finalu igrati protiv Chelseaja koji je u subotu porazio Tottenham 4-2.

Topnicima je to 20. plasman u finale najstarijeg klupskog nogometnog natjecanja, a do sada su slavili 12 puta, dok su Bluesi izborili 12. finale, a do sada imaju sedam naslova. Finale je na rasporedu 27. svibnja na Wembleyju.