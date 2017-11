GRČKU ČEKA PAKLENA ATMOSFERA: U prodaju puštene dodatne ulaznice za veliku utakmicu u četvrtak

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak od 20:45 na Maksimiru dočekuje Grčku u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a naše bi igrače trebala dočekati vatrena atmosfera.

HNS je objavio kako su ulaznice za istok i sjever dolje već rasprodane te su danas u prodaju puštene ulaznice za tribine sjever gore i zapad gore.

🏟️Hvala vam na velikom interesu za susret s Grčkom!

➡️Rasprodan Sjever dolje

Rasprodan Sjever dolje
U prodaji Sjever gore i Zapad gore

Ulaznice je moguće putem interneta kupiti na portalu za ulaznice do srijede 8. studenoga u 12:00 sati (odnosno do iskorištenja raspoloživosti ulaznica). Blagajne stadiona Maksimir otvorene su svaki dan od 12:00 do 18:00 sati.



Hrvatski nogometni savez objavio je kako je dosad prodano čak 23,000 ulaznica.

Iz HNS-a stigla je i zahvala svim navijačima koji će svojim glasnim bodrenjem voditi ‘vatrene’, nadajmo se do pobjede.