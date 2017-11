GRČKA NA NOGAMA ZBOG SUDBONOSNOG SUDARA S VATRENIMA: ‘Nemamo ništa protiv vas, cijenimo vašu momčad. Samo želimo na Svjetsko u Rusiju’

Posljednjoj zagrebačkoj presici i treningu Vatrenih u srijedu navečer, dan uoči prve kvalifikacijske utakmice protiv Grčke u Zagrebu (Maksimir 20.45), prisustvovali su i predstavnici medija iz Grčke.

Među njima je bio i novinar grčke “Cosmote TV – Cosmote Sport-a” Andreas Serevetas koji nam je skrenuo pozornost na sebe.

‘Grci iznimno cijene hrvatske nogometaše i reprezentaciju’

Zanimljiv tip. Popričali smo malo s njim za vrijeme otvorenog treninga Vatrenih u srijedu navečer na Hitrec-Kacijanu. Serevetas nam je otkrio na koliko je puls grčkog naroda uoči dva sudara protiv Hrvatske…

“Prvo, Grci iznimno cijene i respektiraju hrvatske nogometaše i reprezentaciju kao takvu i svi su jako uzbuđeni zbog utakmice. I smatraju kako je Hrvatska bolja momčad, kako u to nema nikakve dileme. Posebno zato što za Hrvatsku igraju zvijezde svjetskog nogometa poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, Marija Mandžukića, Ivana Perišića… No, isto tako naši navijači u domovini, kućanice, taksisti, poslovni ljudi, staro i mlado, misle kako Grčka u dvije utakmice može proći Hrvatsku i plasirati se u Rusiju. Ponovno, jer, kao što znate, ipak imamo bolji međusobni skor protiv vas. Igrali smo šest puta, dva puta smo pobijedili mi, jedanput ste slavili vi, tri puta smo remizirali. Vi ste nas pobijedili još tamo prije dvadeset godina, ako se ne varam. Upravo zbog navedenog mišljenja smo kako možemo i do ‘treće sreće'”, kazao nam je u uvodu razgovora Andreas Serevetas, skrenuo pogled prema travnjaku na kojem su se Vatreni zagrijavali i nastavio:

‘Da, mislimo kako vas možemo proći. Zašto ne’

“Da, mislimo kako vas možemo proći. Zašto ne. Iako vas cijenimo. Jako… No, imamo problema. Ne možemo računati na bitnog nogometaša Manolasa, obrambenog igrača i ako neće zaigrati Sokratis Papausthopoulos, onda ćemo imati još veći problem”, dao je do znanja Serevetas.

Pogledaj fotogaleriju

“Grčka će sigurno igrati obrambeno protiv Hrvatske. Pokušat ćemo zabiti gol preko Mitrogloua u napadu. To je plan izbornika Michaela Skibbea, to je uvijek grčki plan. Ali, pitanje je kako će to proći. Malo se toga, znate, bojim. Naravno, najbitnija stvar naše reprezentacije bit će zaustaviti Modrića. Dobro za nas što Milan Badelj neće igrati”, istaknuo je Serevetas. Razgovor je otišao u smjeru situacije u oba nogometna saveza koja imaju problema s navijačima…

“Upoznat sam s navijačkom situacijom u Hrvatskoj, kao i borbom hrvatskih ultrasa protiv Davora Šukera. Ti problemi su mi poznati. Slična je situacija s navijačima i kod nas. Ultrasi uglavnom prate svoje klubove. Ne i reprezentaciju. Pa tako Gate 13 prati Panathinaikos, Gate 7 Olympiakos itd… No, isto tako, primjerice Gate 7 napuni svoju tribinu na Karaiskakisu u Pireju, kao i stadion, kad se igra važna reprezentativna utakmica. Čitava Grčka, valjda, želi vidjeti na djelu hrvatsku nogometnu reprezentaciju, odnosno svoje ‘ljubimce’ protiv jake Hrvatske u bitnom srazu. Ulog je velik, plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiju”.

‘Ne, nikakvih problema nemamo s Hrvatima’

Andreas Serevetas kazao nam je i kako svi u Grčkoj čekaju utakmicu u četvrtak da vide kako će se rasplesti prije uzvrata u Pireju, gdje je Hrvatska protiv Grčke odigrala posljednju utakmicu 7.10.2011. godine pred 27,316 vatrenih navijača.

Tijekom utakmice prema sektoru na kojem su bili smješteni hrvatski navijači, od strane domaćih pristalica, poletio je i Molotovljev koktel koji je eksplodirao na “pleksiglasu”, zaštitnoj ogradi koja je razdvajala hrvatske od pirejskih ultrasa…

“Sad neće biti gostovanja navijača, Savezi su se tako dogovorili čini mi se… Pa će tim mogući problemi između navijača biti smanjeni na najmanju moguću mjeru. Odnosno neće uopće biti nereda, sukoba, kontakta… Gledajte, problema uvijek ima s fanaticima. Ne samo u Grčkoj, ima nogometnih huligana i u Hrvatskoj. Policije će u nedjelju u Pireju biti kao u priči i vjerujte mi, nikakvih problema neće biti. Osim možda nekih sitnih ispada, koji su kod nas uobičajeni kad su navijači u pitanju. Policija će preduzeti sve moguće mjere predostrožnosti kako bi se svi koji doputuju u Pirej s hrvatskom putovnicom osjećali sigurno. Znate, u Hrvatskoj se možda stvorila neka kriva slika kako su Hrvati na meti Grcima, odnosno kako Grci baš Hrvate i ne vole. To nije istina… Hrvati nisu meta Grcima. To nije rat, da se razumijemo. To je nogomet. Ne, nikakvih problema nemamo s Hrvatima. Ali da igramo, primjerice, s Turskom, onda bi utakmica bila visokorizičnija nego što je to sad slučaj protiv Hrvatske”, zaključio je Andreas Serevetas.