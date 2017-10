GRCI SU UVJERENI KAKO ĆE IZBORITI MUNDIJAL: ‘Kažu da znaju igrati s ekipama kao što je Hrvatska’

Bivši hrvatski reprezentativni stoper koji brani boje Olympiakosa Hrvoje Milić prokomentirao je ždrijeb dokvalifikacija za SP u Rusiji 2018. godine koji nam je dodijelio ‘najdosadniju reprezentaciju u Europi’ Grčku.

Hrvatska je od svih ponuđenih momčadi u ždrijebu (Irska, Sjeverna Irska, Švedska i Grčka) izvukla najtežeg protivnika. Vatreni upravo protiv Grčke imaju najlošiji omjer od svih mogućih potencijalnih suparnika koji su bili u ždrijebu (1 pobjeda, 2 poraza, 3 remija).

No, na stranu omjer, Hrvatskoj jednostavno ne odgovaraju momčadi koje se brane, koje sparkiraju “autobus” pred golom i igraju na kontre. Sjetimo se samo susreta osmine finala Eura u Francuskoj 2016. godine protiv Portugala. Ronaldo i društvo nisu briljirali, igrali su strpljivo, bez previše rizika prema naprijed, ziheraški, a u 117. minuti Quaresma je pobjegao obrani Vatrenih i zabio pogodak vrijedan četvrtfinala.





Hrvoje Milić sa zanimanjem je popratio ždrijeb doigravanja, odmah je razmijenio poruke s klupskim suigračima iz Olympiakosa i prenosi kako su Grci su optimisti, kako vjeruju da će upravo oni na Svjetsko prvenstvo.

“Mogu reći da su baš uvjereni u to jer kažu da znaju igrati s ekipama kao što smo mi. To su mi, rekao bih jednoglasno, kazali golman Kapino, te veznjaci Tachtsidis i Fortounis. Prije sedam dana, kad je bilo jasno da i mi i Grci idemo u baraž, razgovarao sam s klupskim kolegama koji igraju za grčku reprezentaciju, rekao bih da smo se usuglasili kako ćemo igrati jedni protiv drugih. Oni me uvjeravaju da će Hrvatskoj biti jako teško. I ja u to vjerujem, ali mislim da ćemo ovaj put mi biti uspješniji”, kazao je u razgovoru za Sportske novosti Hrvoje Milić.