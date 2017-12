GOTOVO JE, DARIO ŠIMIĆ PRIZNAO PORAZ: ‘Bit ćemo oporba, ali naša borba ide dalje. Ovo stanje je neizdrživo i opasno’

Dario Šimić nije uspio skupiti dovoljan broj potpisa za kandidaturu, ali je poručio da nema namjere odustati od borbe za hrvatski nogomet.

Bivši proslavljeni reprezentativac Dario Šimić u utorak je navečer prvi put javno priznao da nije skupio dovoljno potpisa županijskih saveza te da neće biti kandidat za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) na izbornoj skupštini, 22. prosinca. Aktualni predsjednik Davor Šuker je prikupio podršku većine županijskih saveza i bit će jedini kandidat.

‘Apsurd i potpuna nedemokratičnost’

“U ovom trenutku jako teško da ću biti kandidat, ali borit ćemo se do kraja. Mogao sam imati zlatni program, zlatne ljude, mogao se Infatino (predsjednik FIFA-e, op. a.) direktno spustiti u Hrvatsku i podijeliti novac i ništa se ne bi promijenilo. Nisam razočaran, ne mogu nikako biti. Ovo smatram velikim uspjehom jer smo pokazali da ljudi žele promjene, da su one potrebne u hrvatskom nogometu, skupio sam odličnu ekipu i ponudio nešto novo nogometu, ali očigledno iznutra ne žele promjene. Nogomet se igra zbog navijača i ovi rezultati anketa su pokazali da ima nade za naš nogomet. To je jedna tvrđava koja je teško osvojiva. Svi su protiv njih, ankete nikad nisu bili takve, ali to njih ne zanima i kako to da protumačimo nego kao apsurd i potpunu nedemokratičnost” , kazao je Šimić u emisiji Veto na N1.



Najavio je, ipak, kako ne misli odustati od borbe za HNS zajedno s članovima svoje ekipe, Marijem Stanićem, Stipom Pletikosom i Goranom Vlaovićem.

“Bili smo stvarno u jednom trenutku jako blizu i moglo je tih 12 potpisa doći na našu stranu. Idemo dalje, naša borba još traje i nećemo pobjeći. Bit ćemo konstruktivna oporba. To dugoročno stanje je neizdrživo i jako opasno. Negativna energija je tu i ona će negdje puknuti. Svjedoci smo velikih nereda, nezadovoljstva navijača i sve se to odražava na stadionima. Mi smo ponudili rješenje, ali zasad nismo uspjeli i nastavljamo svoju borbu dalje. Nećemo odustati. Dali smo i prijavu i poručili da mislimo da poslovnik nije usklađen sa statutom. Svima je jasno sve”, dodao je Šimić.

‘Šuker se posve odnarodio’

Osvrnuo se i na bivšeg suigrača Šukera koji se u kampanji nije pojavljivao gotovo nigdje, očito posve uvjeren u svoju nedodirljivost.

“Žao mi je što nije došao, već su njegov program predstavljali članovi Izvršnog odbora. Davor se posve odnarodio, bio je moj veliki nogometni kolega i idol, ali otišao je u krivom smjeru. Trebao bi više osluškivati bilo ljudi, ali nažalost uspio je samo ujediniti Hrvatsku da se smijeni nogometni vrh. On je bio kandidat Zdravka Mamića i on je još uvijek najvažnija osoba hrvatskog nogometa i odnio je premoćnu pobjedu. Teško će to nezadovoljstvo javnosti biti ugašeno”, rekao je Šimić.