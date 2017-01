GLUPOST GODINE IGRAČA KOJI KOŠTA 105 MILIJUNA EURA: Preplašio se Lovrena i opako kiksao?

Paul Pogba u nedjeljnom je velikom derbiju Premiershipa između Manchester Uniteda i Liverpoola (1-1) u 26. minuti skrivio kazneni udarac koji je Milner pretvorio u pogodak za 1-0 Redsa.

Francuski veznjak proteklog je ljeta prešao iz Juventusa u Manchester United u rekordnom transferu za svjetski nogomet od čak 105 milijuna eura. Međutim, ruku na srce, on te novce još uvijek nije opravdao.

Čekalo ga se da se uklopi u momčad

Osim što ga se dugo čekalo da se uklopi u momčad koju vodi Jose Mourinho, Pogba je ove sezone u 28 odigranih susreta (2.445 minuta) u svim natjecanjima postigao 6 pogodaka u svim natjecanjima uz 4 asistencije.

Neki će reći kako je to solidni broj postignutih pogodaka za veznjaka. Međutim, igrač koji vrijedi te novce mora zabijati i asistirati više. Uz to, od Pogbe se očekuje da gradi igru Manchestera, ali još uvijek se ne čuju “zvuci” njegovog dirigiranja u veznom redu Uniteda.

Ako ga uspoređujemo s, primjerice Matom, igračem kojeg se Mourinho po dolasku u United htio odreći, onda mirne duše možemo konstatirati kako je Španjolac ove sezone pokazao kud i kamo više.

Zabio je sedam golova, ostvario i 4 asistencije u daleko manjem broju minuta provedenih na travnjaku (1.654). Uz to, igra Uniteda je s njim bolja. Što nikako da Mourinho shvati pa ga zna ostaviti na klupi. Kao što je to bio slučaj danas. Mata je u igru ušao u drugom poluvremenu i odmah probudio sastav s Old Trafforda.

Glupost Pogbe

Kako bilo, u nedjelju na Old Traffordu, Pogba je napravio početničku pogrešku. Naime, u 26. minuti Francuz je, u situaciji koja i nije bila nešto naročito opasna po United, dirao loptu rukom u skoku s Dejanom Lovrenom.

Glavni sudac utakmice Michael Oliver odmah je pokazao na bijelu točku. Pogba nije protestirao. Nije niti imao zašto. Sve je bilo i više nego očito. Samo je obrisao znoj sa svog lica. Takve gluposti igrač koji košta 105 milijuna eura ne bi smio raditi.