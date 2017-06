GLASUJTE U VELIKOJ ANKETI NET.HR-A: Prognozirajte neizvjesno finale koje je podijelilo nogometni svijet

Još je samo dva dana ostalo do velikog finala Lige prvaka u Cardiffu između dva velikana europskog i svjetskog nogometa Real Madrida i Juventusa.

Bit će to finale s hrvatskim predznakom. Barem za hrvatsku nogometnu javnost. Čarobnjak Luka Modrić i sjajni Mateo Kovačić na jednoj strani. Neumorni ratnik Mario Mandžukić i ozlijeđeni Marko Pjaca na drugoj.

Finale u kojem nema izrazitog favorita

Pjaca se još uvijek oporavlja od operacije koljena, pa on nije kandidat za utakmicu. Inače bi hrvatska kockasta kolonija u prijestolnici Walesa bila još bogatija.

Nakon dugo vremena čeka nas vrlo zanimljivo finale u kojem nema izrazitog favorita. Juventus na trofej u Ligi prvaka čeka već 21 godinu, dok s druge strane u Realu žele ispisati povijest i postati prvi klub koji je uspio obraniti naslov.

U svakom slučaju, bit će ovo dvoboj koji će gledati čitav nogometni svijet. Ukoliko bi Real Madrid osvojio svoj drugi uzastopni naslov prvaka, bio bi to treći europski naslov za Luku Modrića, a prvi za Matea Kovačića.

Modrić dva puta osvajao naslov, Mandžo jednom

Motor Reala naslove prvaka Europe s Realom osvajao je 2014. i 2016. Mario Mandžukić isto zna kako je to biti na europskom tronu. On se na njega popeo 2013. godine igrajući za Bayern Munchen. Pjaca je tek prošlo ljeto iz Dinama prešao u Juve, pa on, naravno, nema to iskustvo niti igranja finala Lige prvaka, kao niti osvajanja trofeja najbolje momčadi “Starog kontinenta”.

Mandžukić je u slavlju Bayerna igrao do sudačke nadoknade. U 60. minuti je zabio za vodstvo bavarskog sastava.

U svakom slučaku bit će zanimljivo. Svoje mišljenje i viđenje finala možete iznijeti u velikoj anketi Net.hr-a.