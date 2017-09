GAUČI I DALJE U PROBLEMIMA: Urugvajci isprebijali Messija, Argentini još uvijek visi plasman na SP

Argentinska nogometna reprezentacija i dalje se nalazi izvan pozicija koje izravno vode na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Gauči su u 15. kolu južnoameričkih kvalifikacija odigrali neodlučeno 0-0 na gostovanju u Urugvaju.

Argentinci su zaigrali s atomskim napadom Dybala – Icardi – Messi, ali nisu uspjeli slomiti Urugvajce koji su četvrtu kvalifikacijsku utakmicu zaredom ostali bez pobjede. U domaćem je sastavu neočekivano osvanuo Luis Suarez koji posljednjih tjedana nije igrao za Barcelonu zbog ozljede. Suarez je zbog bolova u nozi morao izaći iz igre u 83. minuti, ali kasnije je poručio kako su pitanju bili samo grčevi.

Kiks Čilea

Argentinu je prvi put u natjecateljskoj utzakmici vodio novi izbornik Jorge Sampaoli, ali ni on nije uspio doći do tri boda protiv Urugvajaca koji su u nekoliko navrata brutalnim prekršajima zaustavljali Messija. Gauči su tako i dalje na petom mjestu koje vodi samo u dodatne kvalifikacije. Međutim, od drugog pa sve do osmog mjesta vlada prava gužva tako da će biti vrlo burno u preostala tri kola.

Čile je imao priliku sasvim se približiti Rusiji, ali je doživio neočekivani debakl na svome terenu – Paragvaj je slavio s čak 3-0. Arturo Vidal je zabio autogol u 24. minuti, a Caceres i Ortiz su potvrdili pobjedu Paragvajaca koji su sedmi, ali i dalje u igri za plasman na SP.

Iako su još ranije osigurali put u Rusiju, Brazilci su nastavili jurišati kroz kvalifikacije. Protiv Ekvadora su stigli do devete uzastopne pobjede, a strijelci u slavlju 2-0 bili su Paulinho i Coutinho.