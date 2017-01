FILHO NA KORAK OD MAKSIMIRA: ‘Naš interes za Sammira postoji, kao i njegov da se vrati u Dinamo’

Iz redova aktualnog hrvatskog prvaka Dinama stigla je potvrda, a isto stiže i iz Kine. Sammir (29), ofenzivni veznjak s iskustvom igranja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, rado bi se vratio u klub u kojem je igrao od 2007. do 2014., a i u klubu bi ga rado ponovno vidjeli.

Nogometaš Jiangsu Suninga trenutačno je na posudbi u drugoligaškom Hangzhouu u kojem mu se ne ostaje. Potvrdu da bi se volio vratiti u Maksimir i klub s kojim je osvojio 14 trofeja Večernjem listu je dao igračev agent Andy Bara:

Želi u reprezentaciju

“Kontakti s Dinamom postoje, Dinamo ima ozbiljne planove i naravno da bi mu igrač kao on bio megapojačanje. Ništa nije nemoguće, pa ni to da se Sammir vrati u Dinamo jer Dinamo je njegov klub, on voli Dinamo, Hrvatsku i Zagreb i, ako se zbog nekog kluba spreman odreći milijuna, onda je to Dinamo. Znat ćemo sve u sljedećih nekoliko dana s obzirom na to da Sammir ima ugovor još jednu godinu sa Sunningom.”

Bara tvrdi da interes za Sammirom pokazuju i neki brazilski, ali i španjolski klubovi, no i da je Dinamo opcija broj jedan. Kao razlog pritom navodi povratak među Vatrene za koje je nastupio sedam puta u razdoblju od 2012. do 2014. godine.



“Iz Kine to nije bilo moguće, dok bi igrajući u Dinamu imao realne šanse.”

Što prije – to bolje

Iz Dinama se ne žele upustiti u medijske priče, no klupski direktor Tomo Svetina potvrđuje:

“Nikad igrače nismo prodavali ni kupovali preko novina. Naš interes za Sammira postoji, kao i njegov da se vrati u Dinamo, pa ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati. Naravno da bi nam odgovaralo da se to sve što brže realizira i da se Sammir što prije priključi pripremama. No, nećemo ništa lomiti preko koljena. Naime, Sammir je taj koji ima sve u svojim rukama i, kad on riješi svoju situaciju u Kini, tek tada možemo ozbiljno razgovarati s njim.”

Sammir je ugovorno vezan za Suning, od kojeg navodno prima 6,5 milijuna eura po sezoni, do kraja ove kalendarske godine.